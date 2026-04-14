Пільги на ліки для пенсіонерів: чи надає держава підтримку у 2026 році

В Україні пенсіонери часто потребують більшої підтримки від держави. Зазвичай їхні доходи невеликі, а витрати — особливо на ліки — з віком лише зростають. Втім, окремих державних програм, які б забезпечували медикаментами саме людей похилого віку, наразі немає.

Про те, чому в Україні немає спеціальних державних програм забезпечення пенсіонерів ліками, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на директора ДП "Державний експертний центр МОЗ України" Едема Адаманова.

Чи є в Україні спеціальні програми забезпечення ліками пенсіонерів

За його словами, в Україні не ділять пацієнтів за віком чи соціальним статусом. Держава закуповує ліки за певними захворюваннями. Наприклад, для лікування:

онкології;

гемофілії;

серцево-судинних хвороб.

"Так само є реімбурсація, коли в аптеці можна безплатно отримати препарат за рецептом. І тут немає сегментації, всі групи населення в однакових умовах", — пояснює експерт.

Він також додав, що інколи додаткові програми запускають фармацевтичні компанії. Вони можуть стосуватися людей старшого віку або пацієнтів із конкретними хворобами. Але це все не державні ініціативи.

Чи має Україна стратегічний запас ліків

Щодо запасів ліків, то великих довгострокових резервів в Україні не створюють. Серед головних причин: ризики через війну, а також висока вартість зберігання препаратів. До того ж ліки мають обмежений термін придатності.

Зазвичай держава тримає запас медикаментів приблизно на три місяці. Така практика, за словами експерта, є типовою і для багатьох країн ЄС — створювати багаторічні запаси просто економічно невигідно.

Натомість система працює так, що постачальники регулярно завозять нові партії ліків і швидко поповнюють ринок, коли це потрібно.

