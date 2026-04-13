Дорогі та дешеві ліки в Україні: від чого залежить ціна та як вона впливає на якість препаратів

Чому в Україні деякі лікарські засоби дуже дорогі.

Деякі лікарські засоби можуть тимчасово зникати з полиць аптек. Найчастіше це відбувається через проблеми з логістикою, перебої у постачанні сировини чи затримки на виробництві. Попри це українцям не радять робити великі запаси ліків через їх обмежений термін придатності.

Про те, чи є в Україні неякісні ліки та чому деякі препарати дуже дорогі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на директора ДП "Державний експертний центр МОЗ України" Едема Адаманова.

Чому деякі ліки дуже дорогі в Україні

Адаманов пояснює, що ціна ліків формується не тільки з вартості їх виробництва. Виробники враховують:

зарплати;

дослідження і розробки;

витрати на сировину та електроенергію.

Патенти захищають нові ліки на певний час, тому ціна може бути високою. Коли патент закінчується, на ринку з’являються генерики. Вони дешевші, бо ціна в основному залежить від сировини, енергії та зарплат.

Конкуренція між виробниками теж знижує ціну. Тому пацієнт завжди може обрати між дорожчим брендом і дешевшим аналогом.

"Якщо є можливість, краще купувати українські препарати. Бо, по-перше, вони у нас дійсно високої якості, набагато кращої, ніж в багатьох країнах Азії, і точно не гіршої, ніж в країнах Європи", — підкреслив Адаманов.

Чи є в Україні неякісні ліки

Експерт запевняє, що офіційно ввезені ліки з ЄС проходять суворий контроль якості. Тому сумнівів у їх безпеці немає. Пацієнт може обирати препарат за вподобанням або ціною.

"Мені дуже складно уявити, що до України завезуть неякісний лікарський засіб. Якщо ввезено офіційно — не може бути питань до якості", — переконаний експерт.

Він також додав, що відсутність конкретного препарату, як правило, — не проблема. Зазвичай та сама діюча речовина є в іншого виробника. Для рецептурних ліків не варто самостійно шукати заміну — треба звернутися до лікаря, який виписав рецепт.

Адаманов також зазначив, що іноді ліки зникають через форс-мажори, наприклад, обстріли, що пошкоджують склади. Однак у таких випадках держава оперативно реагує і вирішує проблему.

