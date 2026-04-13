Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Чому деякі ліки дуже дорогі та чи є неякісні препарати в Україні

Чому деякі ліки дуже дорогі та чи є неякісні препарати в Україні

Ua ru
Дата публікації: 13 квітня 2026 10:49
Дорогі та дешеві ліки в Україні: від чого залежить ціна та як вона впливає на якість препаратів
Чому в Україні деякі лікарські засоби дуже дорогі. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Деякі лікарські засоби можуть тимчасово зникати з полиць аптек. Найчастіше це відбувається через проблеми з логістикою, перебої у постачанні сировини чи затримки на виробництві. Попри це українцям не радять робити великі запаси ліків через їх обмежений термін придатності. 

Про те, чи є в Україні неякісні ліки та чому деякі препарати дуже дорогі, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на директора ДП "Державний експертний центр МОЗ України" Едема Адаманова.

Чому деякі ліки дуже дорогі в Україні

Адаманов пояснює, що ціна ліків формується не тільки з вартості їх виробництва. Виробники враховують:

  • зарплати;
  • дослідження і розробки;
  • витрати на сировину та електроенергію. 

Патенти захищають нові ліки на певний час, тому ціна може бути високою. Коли патент закінчується, на ринку з’являються генерики. Вони дешевші, бо ціна в основному залежить від сировини, енергії та зарплат.

Конкуренція між виробниками теж знижує ціну. Тому пацієнт завжди може обрати між дорожчим брендом і дешевшим аналогом.

"Якщо є можливість, краще купувати українські препарати. Бо, по-перше, вони у нас дійсно високої якості, набагато кращої, ніж в багатьох країнах Азії, і точно не гіршої, ніж в країнах Європи", — підкреслив Адаманов.

Чи є в Україні неякісні ліки

Експерт запевняє, що офіційно ввезені ліки з ЄС проходять суворий контроль якості. Тому сумнівів у їх безпеці немає. Пацієнт може обирати препарат за вподобанням або ціною.

"Мені дуже складно уявити, що до України завезуть неякісний лікарський засіб. Якщо ввезено офіційно — не може бути питань до якості", — переконаний експерт.

Він також додав, що відсутність конкретного препарату, як правило, — не проблема. Зазвичай та сама діюча речовина є в іншого виробника. Для рецептурних ліків не варто самостійно шукати заміну — треба звернутися до лікаря, який виписав рецепт.

Адаманов також зазначив, що іноді ліки зникають через форс-мажори, наприклад, обстріли, що пошкоджують склади. Однак у таких випадках держава оперативно реагує і вирішує проблему.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році українці можуть користуватися багатьма медпослугами безплатно — їх вже оплатила держава через НСЗУ. Хоча іноді в лікарнях ще просять "добровільні внески" чи "подяку в конверті", це в більшості випадків незаконно.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні час від часу з'являються чутки про нестачу ліків або їх можливе подорожчання. Насправді серйозного дефіциту немає. Деякі препарати можуть тимчасово зникати з аптек, але панікувати поки що причин немає.

ліки ціни в Україні медицина
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації