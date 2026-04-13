Главная Экономика Почему часть лекарств дорогие и есть ли некачественные препараты в Украине

Почему часть лекарств дорогие и есть ли некачественные препараты в Украине

Дата публикации 13 апреля 2026 10:49
Дорогие и дешевые лекарства в Украине: от чего зависит цена и как она влияет на качество препаратов
Почему в Украине некоторые лекарственные средства очень дорогие. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые лекарственные средства могут временно исчезать с полок аптек. Чаще всего это происходит из-за проблем с логистикой, перебоев в поставках сырья или задержек на производстве. Несмотря на это украинцам не советуют делать большие запасы лекарств из-за их ограниченного срока годности.

О том, есть ли в Украине некачественные лекарства и почему некоторые препараты очень дорогие, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на директора ГП "Государственный экспертный центр МЗ Украины" Эдема Адаманова.

Почему некоторые лекарства очень дорогие в Украине

Адаманов объясняет, что цена лекарств формируется не только из стоимости их производства. Производители учитывают:

  • зарплаты;
  • исследования и разработки;
  • расходы на сырье и электроэнергию.

Патенты защищают новые лекарства на определенное время, поэтому цена может быть высокой. Когда патент заканчивается, на рынке появляются генерики. Они дешевле, потому что цена в основном зависит от сырья, энергии и зарплат.

Конкуренция между производителями тоже снижает цену. Поэтому пациент всегда может выбрать между более дорогим брендом и более дешевым аналогом.

"Если есть возможность, лучше покупать украинские препараты. Потому что, во-первых, они у нас действительно высокого качества, гораздо лучшего, чем во многих странах Азии, и точно не хуже, чем в странах Европы", — подчеркнул Адаманов.

Есть ли в Украине некачественные лекарства

Эксперт уверяет, что официально ввозимые лекарства из ЕС проходят строгий контроль качества. Поэтому сомнений в их безопасности нет. Пациент может выбирать препарат по предпочтениям или цене.

"Мне очень сложно представить, что в Украину завезут некачественное лекарственное средство. Если ввезено официально — не может быть вопросов к качеству", — убежден эксперт.

Он также добавил, что отсутствие конкретного препарата, как правило, — не проблема. Обычно то же действующее вещество есть у другого производителя. Для рецептурных лекарств не стоит самостоятельно искать замену — надо обратиться к врачу, который выписал рецепт.

Адаманов также отметил, что иногда лекарства исчезают из-за форс-мажоров, например, обстрелов, повреждающих склады. Однако в таких случаях государство оперативно реагирует и решает проблему.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году украинцы могут пользоваться многими медуслугами бесплатно — их уже оплатило государство через НСЗУ. Хотя иногда в больницах еще просят "добровольные взносы" или "благодарность в конверте", это в большинстве случаев незаконно.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине время от времени появляются слухи о нехватке лекарств или их возможном подорожании. На самом деле серьезного дефицита нет. Некоторые препараты могут временно исчезать из аптек, но паниковать пока что причин нет.

лекарства цены в Украине медицина
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
