Пенсії в Україні: кому будуть доплачувати більше ніж 1000 грн на місяць у 2026 році

В Україні деякі люди похилого віку можуть збільшити свою пенсію більш ніж на тисячу гривень. Але для цього потрібно виконати кілька умов і подати необхідні документи.

Хто може отримувати більше ніж 1 000 грн доплати на пенсії в Україні

Громадян віком від 80 років передбачена щомісячна доплата у розмірі 1038 грн — але лише за певних умов. Її можуть отримати пенсіонери, які проживають самі та не мають працездатних родичів, які за законом повинні їх утримувати. При цьому зовсім не важливо, де саме перебувають ці родичі — в Україні чи за кордоном.

Крім того, є ще одна обов’язкова умова — стан здоров’я. Людина повинна потребувати постійного стороннього догляду, і це має бути офіційно підтверджено.

Як оформити доплату до пенсії у 2026 році

Спочатку потрібно звернутися до сімейного лікаря. Він оцінює стан здоров’я пацієнта і, якщо бачить необхідність, направляє його на лікарсько-консультативну комісію.

Саме ця комісія приймає остаточне рішення і видає довідку, яка підтверджує, що людина не може самостійно себе обслуговувати та потребує постійного догляду. Найчастіше це стосується людей із тяжкими хронічними захворюваннями, обмеженою рухливістю або інвалідністю.

Після того як ви отримали медичний висновок, потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою. До неї необхідно додати:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідку про необхідність постійного догляду.

Від чого залежить розмір доплати

Розмір надбавки визначають на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 грн.

Сама ж надбавка дорівнює 40% від цієї суми. Якщо порахувати, це і є 1038 грн щомісяця — саме стільки додається до основної пенсії.

