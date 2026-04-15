Головна Економіка Більше ніж 1000 грн до пенсії: хто має право на надбавку у 2026 році

Дата публікації: 15 квітня 2026 06:35
Пенсії в Україні: кому будуть доплачувати більше ніж 1000 грн на місяць у 2026 році
Жінка похилого віку тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі люди похилого віку можуть збільшити свою пенсію більш ніж на тисячу гривень. Але для цього потрібно виконати кілька умов і подати необхідні документи.

Про те, хто може збільшити свою пенсію більше ніж на 1 000 грн та що для цього потрібно зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто може отримувати більше ніж 1 000 грн доплати на пенсії в Україні

Громадян віком від 80 років передбачена щомісячна доплата у розмірі 1038 грн — але лише за певних умов. Її можуть отримати пенсіонери, які проживають самі та не мають працездатних родичів, які за законом повинні їх утримувати. При цьому зовсім не важливо, де саме перебувають ці родичі — в Україні чи за кордоном.

Крім того, є ще одна обов’язкова умова — стан здоров’я. Людина повинна потребувати постійного стороннього догляду, і це має бути офіційно підтверджено.

Як оформити доплату до пенсії у 2026 році

Спочатку потрібно звернутися до сімейного лікаря. Він оцінює стан здоров’я пацієнта і, якщо бачить необхідність, направляє його на лікарсько-консультативну комісію.

Саме ця комісія приймає остаточне рішення і видає довідку, яка підтверджує, що людина не може самостійно себе обслуговувати та потребує постійного догляду. Найчастіше це стосується людей із тяжкими хронічними захворюваннями, обмеженою рухливістю або інвалідністю.

Після того як ви отримали медичний висновок, потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою. До неї необхідно додати:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку про необхідність постійного догляду. 

Від чого залежить розмір доплати 

Розмір надбавки визначають на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник становить 2 595 грн.

Сама ж надбавка дорівнює 40% від цієї суми. Якщо порахувати, це і є 1038 грн щомісяця — саме стільки додається до основної пенсії.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні пенсіонерам часто бракує підтримки від держави. Пенсії невеликі, а витрати, особливо на ліки, з віком тільки ростуть. При цьому окремих програм, які б забезпечували саме людей поважного віку медикаментами, наразі немає.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці, які доглядають за людиною похилого віку, можуть отримати грошову допомогу від держави. Вона надається тим, хто постійно піклується про хворого родича, але це обов’язково треба підтвердити медичним висновком.

пенсії пенсіонери Пенсійний Фонд надбавки
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

