Понад 500 грн доплати до пенсії: хто має право на додаткові гроші у 2026 році

Українські пенсіонери можуть щомісяця отримувати додаткові гроші. Сума відрізняється, але за певних умов може бути доволі відчутною. В деяких випадках розмір виплат може збільшитись на 500 грн.

Про те, хто може отримувати додаткові гроші на пенсії та що для цього потрібно зробити, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто має право на доплату до пенсії за понаднормовий стаж

Доплату дають за "зайві" роки стажу — тобто ті, що понад мінімум, потрібний для виходу на пенсію. Чим більше таких років, тим більша надбавка. У 2026 році мінімальний стаж такий:

33 роки — щоб вийти на пенсію у 60;

23 роки — щоб вийти на пенсію у 63;

15 років — щоб вийти на пенсію у 65.

Якщо у вас стажу більше — за кожен додатковий рік доплачують. Також важливо, коли саме вам призначили пенсію. Якщо це було до жовтня 2011 року, то "зайвими" вважаються:

понад 25 років стажу для чоловіків,

понад 20 років — для жінок.

Який розмір доплати у 2026 році

За кожен додатковий рік стажу пенсія зростає на 1%. Але є обмеження: ця надбавка не може бути більшою за 1% прожиткового мінімуму.

У 2026 році прожитковий мінімум — 2595 грн. Тобто за один "зайвий" рік доплачують 25,95 грн. Виходить, якщо у людини, наприклад, 20 років понад норму, вона може отримувати понад 500 гривень доплати щомісяця.

Є ще один важливий момент. Якщо пенсіонер продовжує працювати, повний перерахунок можуть зробити вже після звільнення. Тобто сума доплати з часом може зрости. Тож, якщо у вас великий стаж — варто перевірити, чи все правильно нараховано. Цілком можливо, ви вже маєте право на додаткові гроші.

