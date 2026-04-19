Мінімальні пенсії в Україні: для кого розмір виплат підвищили на 3 920 грн у 2026 році

Жінка похилого віку дістає гроші з гаманця.

В Україні змінили розмір пенсійного забезпечення для окремих категорій громадян. Тепер мінімальні доплати стали відчутно більшими, а перерахунок відбувається автоматично — без додаткових звернень.

Про те, на скільки підвищили мінімальні пенсії для сімей, які втратили рідних через війну, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

Хто отримуватиме підвищені виплати у 2026 році

Пенсію призначають, якщо військовий загинув під час служби або помер протягом трьох місяців після звільнення. Також підставою є смерть через поранення чи хворобу, отримані під час служби.

Окремо визначено, що родини військових, які зникли безвісти, прирівнюються до сімей загиблих і мають ті ж права на виплати.

На скільки підвищили виплати для родин військових у 2026 році

Навесні 2026 року мінімальні пенсії для таких родин підвищили одразу на кілька тисяч гривень. Зокрема:

Читайте також:

на 3 920 грн зросли виплати для родин, де допомогу отримують двоє і більше людей. Тепер це — 10 020 грн на кожного;

на 5 100 грн більше отримуватиме кожен непрацездатний член сім’ї (батьки, чоловік або дружина, діти). Тепер мінімальна сума становить 12 810 грн на одну людину.

Йдеться про випадки, коли виплати нараховують одразу кільком членам сім’ї — наприклад, дітям або іншим утриманцям. Виплати й надалі щороку індексуватимуть, а перерахунок робитимуть автоматично.

Як оформити пенсію родинам загиблих військових

Щоб оформити виплати, потрібно підтвердити особу, родинні зв’язки та підстави для допомоги. Зазвичай потрібні:

паспорт;

банківські реквізити;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про смерть військового;

довідки про непрацездатність або навчання.

Подати документи можна через підрозділ, де служив військовий, або звернутися до Пенсійного фонду за місцем проживання.

