Пенсія у 60 років: яку суму доведеться заплатити за відсутній стаж у 2026 році

Скільки коштує стаж в Україні.

Щороку вимоги до стажу для виходу на пенсію в Україні лише зростають. Якщо його бракує, є офіційний механізм, який дозволяє "добрати" стаж. Але важливо розуміти, що така можливість потребує чималих витрат і не завжди означає, що майбутня пенсія суттєво зросте.

Про те, скільки коштує докупити стаж для пенсії у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Скільки "коштує рік стажу для пенсії у 2026 році

Щоб вийти на пенсію у 60 років у 2026 році, потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. І цей показник щороку зростає. Саме тому частині українців доводиться компенсувати нестачу стажу, щоб не відкладати вихід на пенсію до 63 або 65 років.

Якщо людині не вистачає стажу для пенсії, вона може поповнити його через добровільні внески до пенсійної системи. Це не буквальна "купівля" стажу, а легальний інструмент, передбачений законодавством.

З початку 2026 року мінімальний щомісячний внесок становить 1 902,34 грн — це 22% від мінімальної зарплати у 8 647 грн. Якщо порахувати за рік, виходить приблизно 22 800-23 000 грн.

Втім, якщо йдеться про "купівлю" стажу за попередні періоди, доведеться платити значно більше — сума фактично подвоюється і перевищує 45 тисяч гривень за один рік стажу.

Що дає "куплений" стаж в Україні

Головна перевага — можливість отримати право на пенсію за віком, якщо не вистачає необхідної кількості років. Також це дозволяє швидше досягти потрібного страхового стажу.

Однак, якщо сплачувати мінімальні внески, вони формують лише базовий коефіцієнт заробітку. А це означає, що на розмір майбутньої пенсії такі платежі впливають мінімально.

Як оформити добровільні внески

Щоб скористатися цією можливістю, потрібно укласти договір із Пенсійним фондом — це можна зробити особисто або онлайн через електронний кабінет. Процедура така:

Подання необхідних даних. Підписання договору електронним підписом. Сплата внесків через банк або інтернет-сервіси.

Після цього кошти зараховуються до страхового стажу. При цьому, експерти радять уважно оцінювати доцільність такого кроку. У деяких випадках вигідніше спрямувати ці гроші в інші фінансові інструменти, ніж формально накопичувати стаж за рахунок мінімальних внесків.

