Субсидії з 1 травня: кому з пенсіонерів доведеться йти до ПФУ

Не всім українцям автоматично продовжать субсидії після завершення опалювального сезону. Частині людей, зокрема пенсіонерам, потрібно самостійно подати нову заяву, інакше виплати можуть просто припинити.

Про те, кому з пенсіонерів потрібно подати нову заяву, щоб отримувати субсидію в літній період, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області.

Кому потрібно подати нову заяву для оформлення субсидії на неопалювальний сезон

Опалювальний сезон триватиме до 30 квітня. Після цього більшості отримувачів субсидію перерахують автоматично. Але є категорії громадян похилого віку, яким треба звернутися до Пенсійного фонду і подати документи заново — зробити це потрібно до кінця червня.

Нова заява подається у таких випадках:

якщо ви орендуєте житло і самі платите за комуналку;

якщо фактично у квартирі живе менше людей, ніж зареєстровано;

якщо у родині є переселенці, які отримують субсидію не за місцем прописки;

якщо під час опалювального сезону вам нарахували "нульову" субсидію.

Як подати оновлену заяву на призначення субсидії

Є два варіанти подати заяву на призначення субсидії на неопалювальний сезон:

зробити це онлайн — через портал ПФУ чи "Дію";

особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду.

Якщо подаєте документи через інтернет, знадобиться електронний підпис. Перевірити, чи перепризначили субсидію пенсіонер може онлайн — у своєму кабінеті на порталі Пенсійного фонду. Там буде вся інформація: чи призначили допомогу, який її розмір, або ж причина відмови.

