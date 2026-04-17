Видео

Главная Экономика Не всем продлят субсидии в мае: кому из пенсионеров надо подать заявление

Не всем продлят субсидии в мае: кому из пенсионеров надо подать заявление

Дата публикации 17 апреля 2026 06:35
Субсидии с 1 мая: кому из пенсионеров придется идти в ПФУ
Субсидии для пенсионеров с 1 мая. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Не всем украинцам автоматически продлят субсидии после завершения отопительного сезона. Части людей, в частности пенсионерам, нужно самостоятельно подать новое заявление, иначе выплаты могут просто прекратить.

О том, кому из пенсионеров нужно подать новое заявление, чтобы получать субсидию в летний период, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области.

Кому нужно подать новое заявление для оформления субсидии на неотапливаемый сезон

Отопительный сезон продлится до 30 апреля. После этого большинству получателей субсидию пересчитают автоматически. Но есть категории граждан пожилого возраста, которым надо обратиться в Пенсионный фонд и подать документы заново — сделать это нужно до конца июня.

Новое заявление подается в следующих случаях:

  • если вы арендуете жилье и сами платите за коммуналку;
  • если фактически в квартире живет меньше людей, чем зарегистрировано;
  • если в семье есть переселенцы, которые получают субсидию не по месту прописки;
  • если во время отопительного сезона вам начислили "нулевую" субсидию.

Как подать обновленное заявление на назначение субсидии

Есть два варианта подать заявление на назначение субсидии на неотапливаемый сезон:

  • сделать это онлайн — через портал ПФУ или "Дію";
  • лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда.

Если подаете документы через интернет, понадобится электронная подпись. Проверить, переназначили ли субсидию пенсионер может онлайн — в своем кабинете на портале Пенсионного фонда. Там будет вся информация: назначили ли помощь, какой ее размер, или же причина отказа.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинские пенсионеры могут ежемесячно получать дополнительные выплаты. Сумма разная, но при определенных условиях она может быть достаточно заметной. Иногда добавляется более 500 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что субсидию на коммуналку в Украине считают отдельно для двух периодов: отопительного (с октября до конца апреля) и неотапливаемого сезона (с мая по сентябрь). Поэтому уже вскоре размер этой помощи изменится.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
