Субсидии с 1 мая: кому из пенсионеров придется идти в ПФУ

Субсидии для пенсионеров с 1 мая.

Не всем украинцам автоматически продлят субсидии после завершения отопительного сезона. Части людей, в частности пенсионерам, нужно самостоятельно подать новое заявление, иначе выплаты могут просто прекратить.

О том, кому из пенсионеров нужно подать новое заявление, чтобы получать субсидию в летний период, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области.

Кому нужно подать новое заявление для оформления субсидии на неотапливаемый сезон

Отопительный сезон продлится до 30 апреля. После этого большинству получателей субсидию пересчитают автоматически. Но есть категории граждан пожилого возраста, которым надо обратиться в Пенсионный фонд и подать документы заново — сделать это нужно до конца июня.

Новое заявление подается в следующих случаях:

если вы арендуете жилье и сами платите за коммуналку;

если фактически в квартире живет меньше людей, чем зарегистрировано;

если в семье есть переселенцы, которые получают субсидию не по месту прописки;

если во время отопительного сезона вам начислили "нулевую" субсидию.

Как подать обновленное заявление на назначение субсидии

Есть два варианта подать заявление на назначение субсидии на неотапливаемый сезон:

сделать это онлайн — через портал ПФУ или "Дію";

лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда.

Если подаете документы через интернет, понадобится электронная подпись. Проверить, переназначили ли субсидию пенсионер может онлайн — в своем кабинете на портале Пенсионного фонда. Там будет вся информация: назначили ли помощь, какой ее размер, или же причина отказа.

