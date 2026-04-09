В Украине пересчитают размер субсидий: в ПФУ назвали дату

Женщина считает размер коммуналки. Фото: Новини.LIVE

Жилищная субсидия на оплату коммунальных услуг в Украине рассчитывается отдельно для отопительного сезона — с 1 октября по 30 апреля, и неотапливаемого периода — с 1 мая по 30 сентября. То есть размер помощи для украинцев уже совсем скоро изменится.

О том, когда в Украине пересчитают размер субсидии и кто может остаться без поддержки.

Когда пересчитают размер субсидий в Украине

В начале следующего месяца украинцы узнают, на какую жилищную субсидию они могут рассчитывать на неотапливаемый сезон, который длится с 1 мая по 30 сентября.

"После окончания 30 апреля 2026 года отопительного сезона 2025-2026 годов в мае 2026 года органами Пенсионного фонда Украины будет определено право домохозяйств на назначение им жилищной субсидии на период по 30 апреля 2027 года", — ответили в ПФУ в ответ на запрос Новини.LIVE.

Право на помощь зависит от доходов и имущественного положения членов семьи. Учитывают наличие квартир, домов, машин, депозитов, валюту, покупку дорогих товаров. Также имеет значение:

Читайте также:

работа взрослых членов семьи;

уплата ими единого социального взноса;

пребывание кого-то из состава семьи за границей.

Как рассчитывается размер субсидии на неотапливаемый период и кому помощь не назначают

На неотапливаемый сезон субсидия рассчитывается как разница между тарифом на коммунальные услуги (без отопления) и обязательным платежом для вашего домохозяйства. Для расчета берут:

размер дохода в виде пенсии — за март текущего года;

среднемесячный доход семьи за третий и четвертый кварталы прошлого года.

Пример расчета размера субсидии. Фото: Скриншот/Пенсионный фонд Украины

"Жилищная субсидия не назначается, если размер платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм и нормативов превышает определенный для домохозяйства обязательный платеж, который рассчитывается по единой для всех формуле и зависит от доходов домохозяйства", — пояснили в Пенсионном фонде.

Итак, если вы получаете субсидию и соответствуете установленным требованиям, в мае 2026-го ее продолжат выплачивать, но сумма будет другой — уже с учетом отсутствия отопления.

Ранее Новини.LIVE писали, что в апреле 2026 года украинцы продолжают получать субсидию в том же размере, что и раньше. Досрочное отключенное отопление не влияет на помощь за март и апрель.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году многие люди в Украине еще не пользуются газом. Для них государство предлагает отдельную поддержку — субсидии на сжиженный газ или печное топливо (твердое или жидкое). Помощь оказывают домохозяйствам, у которых небольшие доходы.