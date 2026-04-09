Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Сума зміниться: у ПФУ повідомили, коли перерахують субсидії українців

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 10:22
В Україні перерахують розмір субсидій: у ПФУ назвали дату
Жінка рахує розмір комуналки. Фото: Новини.LIVE

Житлова субсидія на оплату комунальних послуг в Україні розраховується окремо для опалювального сезону — з 1 жовтня по 30 квітня, та неопалювального періоду — з 1 травня по 30 вересня. Тобто розмір допомоги для українців уже зовсім скоро зміниться.

Про те, коли в Україні перерахують розмір субсидії та хто може залишитись без підтримки, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Коли перерахують розмір субсидій в Україні

На початку наступного місяця українці дізнаються, на яку житлову субсидію вони можуть розраховувати на неопалювальний сезон, який триває з 1 травня по 30 вересня.

"Після закінчення 30 квітня 2026 року опалювального сезону 2025-2026 років у травні 2026 року органами Пенсійного фонду України буде визначено право домогосподарств на призначення їм житлової субсидії на період по 30 квітня 2027 року", — відповіли у ПФУ у відповідь на запит Новини.LIVE.

Право на допомоги залежить від доходів та майнового стану членів родини. Враховують наявність квартир, будинків, машин, депозитів, валюту, купівлю дорогих товарів. Також має значення: 

Читайте також:
  • робота дорослих членів сім’ї;
  • сплата ними єдиного соціального внеску;
  • перебування когось зі складу сім'ї за кордоном.

Як розраховується розмір субсидії на неопалювальний період та кому допомогу не призначають

На неопалювальний сезон субсидія розраховується як різниця між тарифом на комунальні послуги (без опалення) та обов’язковим платежем для вашого домогосподарства. Для розрахунку беруть: 

  • розмір доходу у вигляді пенсії — за березень поточного року;
  • середньомісячний дохід сім’ї за третій і четвертий квартали минулого року.
null
Приклад розрахунку розміру субсидії. Фото: Скриншот/Пенсійний фонд України

"Житлова субсидія не призначається, якщо розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах встановлених норм та нормативів перевищує визначений для домогосподарства обов’язковий платіж, який розраховується за єдиною для всіх формулою і залежить від доходів домогосподарства", — пояснили у Пенсійному фонді.

Отже, якщо ви отримуєте субсидію та відповідаєте встановленим вимогам, в травні 2026-го її продовжать виплачувати, але сума буде іншою — уже з урахуванням відсутності опалення. 

Раніше Новини.LIVE писали, що у квітні 2026 року українці продовжують отримувати субсидію у тому ж розмірі, що і раніше. Дострокове вимкнене опалення не впливає на допомогу за березень і квітень.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році багато людей в Україні ще не користуються газом. Для них держава пропонує окрему підтримку — субсидії на скраплений газ або пічне паливо (тверде чи рідке). Допомогу надають домогосподарствам, у яких  невеликі доходи.

комунальні послуги субсидії соцвиплати
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації