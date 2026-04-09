В Україні перерахують розмір субсидій: у ПФУ назвали дату

Жінка рахує розмір комуналки.

Житлова субсидія на оплату комунальних послуг в Україні розраховується окремо для опалювального сезону — з 1 жовтня по 30 квітня, та неопалювального періоду — з 1 травня по 30 вересня. Тобто розмір допомоги для українців уже зовсім скоро зміниться.

Про те, коли в Україні перерахують розмір субсидії та хто може залишитись без підтримки, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Коли перерахують розмір субсидій в Україні

На початку наступного місяця українці дізнаються, на яку житлову субсидію вони можуть розраховувати на неопалювальний сезон, який триває з 1 травня по 30 вересня.

"Після закінчення 30 квітня 2026 року опалювального сезону 2025-2026 років у травні 2026 року органами Пенсійного фонду України буде визначено право домогосподарств на призначення їм житлової субсидії на період по 30 квітня 2027 року", — відповіли у ПФУ у відповідь на запит Новини.LIVE.

Право на допомоги залежить від доходів та майнового стану членів родини. Враховують наявність квартир, будинків, машин, депозитів, валюту, купівлю дорогих товарів. Також має значення:

робота дорослих членів сім’ї;

сплата ними єдиного соціального внеску;

перебування когось зі складу сім'ї за кордоном.

Як розраховується розмір субсидії на неопалювальний період та кому допомогу не призначають

На неопалювальний сезон субсидія розраховується як різниця між тарифом на комунальні послуги (без опалення) та обов’язковим платежем для вашого домогосподарства. Для розрахунку беруть:

розмір доходу у вигляді пенсії — за березень поточного року;

середньомісячний дохід сім’ї за третій і четвертий квартали минулого року.

Приклад розрахунку розміру субсидії. Фото: Скриншот/Пенсійний фонд України

"Житлова субсидія не призначається, якщо розмір плати за житлово-комунальні послуги в межах встановлених норм та нормативів перевищує визначений для домогосподарства обов’язковий платіж, який розраховується за єдиною для всіх формулою і залежить від доходів домогосподарства", — пояснили у Пенсійному фонді.

Отже, якщо ви отримуєте субсидію та відповідаєте встановленим вимогам, в травні 2026-го її продовжать виплачувати, але сума буде іншою — уже з урахуванням відсутності опалення.

Раніше Новини.LIVE писали, що у квітні 2026 року українці продовжують отримувати субсидію у тому ж розмірі, що і раніше. Дострокове вимкнене опалення не впливає на допомогу за березень і квітень.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році багато людей в Україні ще не користуються газом. Для них держава пропонує окрему підтримку — субсидії на скраплений газ або пічне паливо (тверде чи рідке). Допомогу надають домогосподарствам, у яких невеликі доходи.