Пенсия в 60 лет: какую сумму придется заплатить за отсутствующий стаж в 2026 году

Ежегодно требования к стажу для выхода на пенсию в Украине только растут. Если его не хватает, есть официальный механизм, который позволяет "добрать" стаж. Но важно понимать, что такая возможность требует немалых затрат и не всегда означает, что будущая пенсия существенно возрастет.

О том, сколько стоит докупить стаж для пенсии в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Сколько "стоит год стажа для пенсии в 2026 году

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2026 году, нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. И этот показатель ежегодно растет. Именно поэтому части украинцев приходится компенсировать недостаток стажа, чтобы не откладывать выход на пенсию до 63 или 65 лет.

Если человеку не хватает стажа для пенсии, он может пополнить его через добровольные взносы в пенсионную систему. Это не буквальная "покупка" стажа, а легальный инструмент, предусмотренный законодательством.

С начала 2026 года минимальный ежемесячный взнос составляет 1 902,34 грн — это 22% от минимальной зарплаты в 8 647 грн. Если посчитать за год, получается примерно 22 800-23 000 грн.

Читайте также:

Впрочем, если речь идет о "покупке" стажа за предыдущие периоды, придется платить значительно больше — сумма фактически удваивается и превышает 45 тысяч гривен за один год стажа.

Что дает "купленный" стаж в Украине

Главное преимущество — возможность получить право на пенсию по возрасту, если не хватает необходимого количества лет. Также это позволяет быстрее достичь нужного страхового стажа.

Однако, если платить минимальные взносы, они формируют лишь базовый коэффициент заработка. А это значит, что на размер будущей пенсии такие платежи влияют минимально.

Как оформить добровольные взносы

Чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно заключить договор с Пенсионным фондом — это можно сделать лично или онлайн через электронный кабинет. Процедура следующая:

Подача необходимых данных. Подписание договора электронной подписью. Уплата взносов через банк или интернет-сервисы.

После этого средства зачисляются в страховой стаж. При этом, эксперты советуют внимательно оценивать целесообразность такого шага. В некоторых случаях выгоднее направить эти деньги в другие финансовые инструменты, чем формально накапливать стаж за счет минимальных взносов.

Ранее Новини.LIVE писали, что после окончания отопительного сезона субсидии продлят не всем украинцам автоматически. Некоторым людям, в том числе пенсионерам, придется снова подавать заявление самостоятельно — иначе выплаты могут просто остановить.

Также Новини.LIVE рассказывали, что пенсионеры в Украине могут получать дополнительные деньги ежемесячно. Размер этих доплат разный, но при определенных условиях сумма может быть достаточно ощутимой. Иногда выплаты могут вырасти примерно на 500 гривен.