Головна Економіка Пенсія від 11 тисяч: кому збільшили виплати у 2026 році

Пенсія від 11 тисяч: кому збільшили виплати у 2026 році

Дата публікації: 20 квітня 2026 06:00
Мінімальна пенсія понад 11 тис. грн: кому підвищили суму у 2026 році
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У бюджеті на 2026 рік держава заклала чималі кошти на підтримку людей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Йдеться про 2,2 млрд грн на різні види соцдопомоги та ще 24,5 млрд грн — на пенсії.

Про те, які виплати та програми підтримки держава передбачила для людей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Урядовий портал

Як змінились пенсійні виплати чорнобильців у 2026 році

З виділених грошей фінансують різні виплати: допомогу на оздоровлення, щомісячні компенсації на продукти для постраждалих, одноразові виплати ліквідаторам з інвалідністю, а також підтримку сімей загиблих. Загалом в Україні зараз понад 1,25 млн людей мають статус постраждалих.

З 1 березня 2026 року підвищили мінімальні пенсії по інвалідності, пов’язаній із Чорнобилем. Суми зросли:

  • для І групи — до 11 048 грн (плюс понад 1,1 тис. грн);
  • для ІІ групи — до 8 838 грн (плюс понад 950 грн);
  • для ІІІ групи та дітей з інвалідністю — до 6 813 грн (плюс понад 735 грн).

Також зросли доплати для непрацюючих пенсіонерів, які живуть у забруднених зонах — із 2 361 до 2 595 грн. Такі гроші зараз отримують майже 135 тисяч людей.

Які додаткові програми підтримки надають постраждалим від аварії на ЧАЕС

З 2026 року безплатне харчування школярів фінансує Міністерство освіти через місцеві бюджети. Якщо дитина не харчується у школі або пропускає дні, батькам виплачують компенсацію. За перші три місяці року такі виплати отримали понад 21 тисяча людей — на суму 17,4 млн грн.

До кінця вересня 2026 року продовжили проєкт, який дозволяє підтвердити, що людина проживала в зоні забруднення у перші роки після аварії. Для цього працюють спеціальні комісії в кількох областях.

У міністерстві також готують велику пенсійну реформу. Планують зробити єдину систему доплат і більш зрозумілі правила їх призначення, зокрема і для людей із постраждалих територій. У відомстві наголошують, що підтримка постраждалих від Чорнобильської катастрофи залишається одним із пріоритетів держави.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні переглянули пенсії для деяких людей. Тепер доплати стали помітно більшими, і їх перераховують автоматично — нікуди додатково звертатися не потрібно.

Також Новини.LIVE розповідали, що з кожним роком вимоги до трудового стажу для виходу на пенсію тільки посилюються. Якщо його не вистачає, його можна офіційно "докупити". Але варто враховувати, що це недешево і не факт, що в результаті пенсія стане значно більшою.

пенсії пенсіонери чорнобильці мінімальна пенсія
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
