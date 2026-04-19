Видео

Главная Экономика Инвалидность вследствие войны: как получить статус и что он дает в 2026

Инвалидность вследствие войны: как получить статус и что он дает в 2026

Дата публикации 19 апреля 2026 19:15
Статус человека с инвалидностью вследствие войны: как оформить, перечень льгот и размер выплат в 2026 году
Человек держит конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Ранение на войне — это не только серьезный вред здоровью, но и основание получить помощь от государства. В частности можно оформить статус человека с инвалидностью вследствие войны. Он открывает доступ к расширенному перечню льгот и гарантирует повышенные выплаты от государства.

О том, кто может получить статус человека с инвалидностью вследствие войны и что он дает в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство по делам ветеранов Украины.

Кто имеет право оформить статус человека с инвалидностью вследствие войны

Податься могут как военные, так и гражданские, если они получили травмы, контузии или заболевания во время войны. Это касается участников АТО, ООС, международных миссий, Революции Достоинства, а также людей, которые занимались разминированием или другими опасными работами.

Как оформить статус человека с инвалидностью вследствие войны

Сначала нужно пройти медицинские комиссии. Для военных — это военно-врачебная комиссия и оценка повседневного функционирования. Именно там устанавливают, связана ли инвалидность с войной.

После этого необходимо подать заявление, медицинское заключение и справку об участии в боевых действиях или других операциях. Иногда могут попросить дополнительные документы.

Это можно сделать онлайн через "Дію", в подразделениях ветеранской политики или через ЦПАУ. Подать документы можно лично, через представителя или даже по почте. Заявление рассматривают до 30 дней.

Среди причин, по которым могут отказать в статусе человека с инвалидностью вследствие войны, можно выделить: ложные данные, поддельные документы, судимость за тяжкое преступление или если не доказана связь инвалидности с войной. В случае отказа решение можно обжаловать в суде.

Какие выплаты и льготы получают люди с инвалидностью вследствие войны

На сайте Пенсионного фонда Украины отмечается, что с 1 марта 2026 года минимальные пенсии для людей с инвалидностью вследствие войны следующие:

  • 18 885 грн — для людей с инвалидностью I группы;
  • 15 494 грн — для людей с инвалидностью II группы;
  • 10 625 грн — для людей с инвалидностью ІІІ группы.

В эти суммы входят все надбавки, индексации и повышения (кроме отдельных специальных выплат). Кроме пенсий, статус дает и другие социальные гарантии:

  • ежегодные бесплатные медосмотры и лекарства;
  • приоритет в выделении земельных участков;
  • первоочередное право на капремонт жилья;
  • дополнительный оплачиваемый отпуск (14 дней);
  • бесплатное зубное протезирование без очереди;
  • 100% оплата больничных независимо от стажа;
  • сохранение рабочего места при сокращении штата.

Также предусмотрены большие скидки на коммуналку. На сайте Министерства по делам ветеранов отмечается, что граждане с инвалидностью вследствие войны могут не платить за пользование жильем в пределах установленных норм.

Речь идет о 21 кв. метре общей площади на каждого, кто имеет право на льготу и постоянно проживает в доме. Дополнительно учитывается еще 10,5 кв. метра на всю семью.

Также действует полная (100%) скидка на оплату коммунальных услуг — электроэнергии, газа и других бытовых услуг. Она предоставляется в пределах средних норм потребления. Для отопления жилья применяются те же нормы площади:

  • 21 кв. метр на каждого льготника;
  • плюс 10,5 кв. метра на семью.

Если в семье только нетрудоспособные лица, действует еще большая норма — скидка рассчитывается на двойную площадь: 42 кв. метра на человека и 21 кв. метр на семью.

Ранее Новини.LIVE писали, что некоторые люди с инвалидностью с апреля 2026 года могут временно остаться без выплат. Обычно такую пенсию назначают не навсегда, а на определенный срок. Когда он заканчивается, нужно снова подтвердить право на деньги. Если этого не сделать — выплаты могут приостановить.

Также Новини.LIVE рассказывали, что для получения пенсии по инвалидности, нужен определенный страховой стаж. Но он есть не у всех. Если стажа не хватает, в пенсии могут отказать. Тогда вместо нее могут оформить социальную помощь, которую выплачивают органы соцзащиты.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
