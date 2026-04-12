Видео

Главная Экономика На какие соцвыплаты могут рассчитывать люди с инвалидностью в апреле

На какие соцвыплаты могут рассчитывать люди с инвалидностью в апреле

Дата публикации 12 апреля 2026 19:15
Социальные выплаты для людей с инвалидностью: сумма для I, II и III группы в апреле 2026 года
Человек держит конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

В Украине люди с инвалидностью могут рассчитывать на дополнительную поддержку от государства. Речь идет не только о пенсионных выплатах, но и о различных льготах и частичном возмещении стоимости лекарств.

О том, какие социальные выплаты могут получать люди с инвалидностью в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто может оформить пенсию по инвалидности в Украине

Чаще всего людям с инвалидностью назначают пенсию. Но, как отмечают в Пенсионном фонде Украины, чтобы ее получать, нужно иметь определенный страховой стаж — период, в течение которых человек официально работал и платил взносы.

Впрочем, не у всех есть такая возможность. Если стажа не хватает, в назначении страховой пенсии могут отказать. В такой ситуации предусмотрена другая форма помощи — социальная пенсия, которую выплачивают органы социальной защиты.

Если же стаж есть, человек с инвалидностью может получать страховую пенсию через Пенсионный фонд. Размер таких выплат рассчитывается в процентах от пенсии по возрасту:

  • І группа — 100% пенсии по возрасту;
  • ІІ группа — 90% пенсии по возрасту;
  • ІІІ группа — 50% пенсии по возрасту.

При этом требования к минимальному стажу зависят от возраста человека и группы инвалидности. Например, для 35-летнего человека с инвалидностью 3 группы нужно иметь не менее 6 лет стажа.

Какие выплаты получают люди с инвалидностью без стажа в Украине

В Департаменте социальной защиты населения Сумского городского совета отмечают, что социальная пенсия отличается тем, что для ее оформления стаж не нужен. Однако размер такой помощи, как правило, меньше, чем в случае со страховой пенсией.

Размер социальной помощи зависит от группы инвалидности. Если говорить о ІІІ группе без стажа, то выплата составляет 60% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2026 году это 1 557 гривен в месяц (от 2 595 грн).

Для II группы предусмотрена большая сумма — 80% от этого же минимума, то есть 2 076 гривен ежемесячно. А для І группы выплачивают полный прожиточный минимум — 2 595 гривен в месяц.

Ранее Новини.LIVE писали, что Кабмин продолжает программу финпомощи в 1500 грн для наиболее уязвимых слоев населения. Поддержку получат около 13 миллионам граждан, включая людей с инвалидностью.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в 2026 году люди с инвалидностью в Украине имеют право не только на пенсионные выплаты и льготы. Среди дополнительных преимуществ: бесплатное медицинское обслуживание, скидки или бесплатный проезд в транспорте и программы для восстановления здоровья.

инвалидность соцвыплаты лицо с инвалидностью
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
