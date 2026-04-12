Головна Економіка На які соцвиплати можуть розраховувати люди з інвалідністю у квітні

На які соцвиплати можуть розраховувати люди з інвалідністю у квітні

Дата публікації: 12 квітня 2026 19:15
Соціальні виплати для людей з інвалідністю: сума для І, ІІ та ІІІ групи у квітні 2026 року
Людина тримає конверт з грошима. Фото: Новини.LIVE

В Україні люди з інвалідністю можуть розраховувати на додаткову підтримку від держави. Йдеться не лише про пенсійні виплати, а й про різні пільги та часткове відшкодування вартості ліків. 

Про те, які соціальні виплати можуть отримувати люди з інвалідністю у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто може оформити пенсію по інвалідності в Україні

Найчастіше людям з інвалідністю призначають пенсію. Але, як зазначають в Пенсійному фонді України, щоб її отримувати, потрібно мати певний страховий стаж — період, протягом яких людина офіційно працювала і сплачувала внески.

Втім, не у всіх є така можливість. Якщо стажу не вистачає, у призначенні страхової пенсії можуть відмовити. У такій ситуації передбачена інша форма допомоги — соціальна пенсія, яку виплачують органи соціального захисту.

Якщо ж стаж є, людина з інвалідністю може отримувати страхову пенсію через Пенсійний фонд. Розмір таких виплат розраховується у відсотках від пенсії за віком: 

  • І група — 100% пенсії за віком;
  • ІІ група — 90% пенсії за віком;
  • ІІІ група — 50% пенсії за віком.

При цьому вимоги до мінімального стажу залежать від віку людини та групи інвалідності. Наприклад, для 35-річної людини з інвалідністю 3 групи потрібно мати щонайменше 6 років стажу.

Які виплати отримують люди з інвалідністю без стажу в Україні

У Департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради зазначають, що соціальна пенсія відрізняється тим, що для її оформлення стаж не потрібен. Однак розмір такої допомоги, як правило, менший, ніж у випадку зі страховою пенсією.

Розмір соціальної допомоги залежить від групи інвалідності. Якщо говорити про ІІІ групу без стажу, то виплата становить 60% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році це 1 557 гривень на місяць (від 2 595 грн).

Для ІІ групи передбачено більшу суму — 80% від цього ж мінімуму, тобто 2 076 гривень щомісяця. А для І групи виплачують повний прожитковий мінімум — 2 595 гривень на місяць.

Раніше Новини.LIVE писали, що Кабмін продовжує програму фіндопомоги у 1500 грн для найбільш вразливих верств населення. Підтримку отримають близько 13 мільйонам громадян, включаючи людей з інвалідністю.

Також Новини.LIVE розповідали, що у 2026 році люди з інвалідністю в Україні мають право не лише на пенсійні виплати та пільги. Серед додаткових переваг: безплатне медичне обслуговування, знижки чи безплатний проїзд в транспорті та програми для відновлення здоров'я.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Андрій Жинкін
