Люди з інвалідністю отримають більше грошей за квітень: мінімальні суми для ІІІ групи

Людина дістає гроші з конверта. Фото: Новини.LIVE

В Україні розмір пенсійних виплат у людей з інвалідністю ІІІ групи не фіксований і залежить від низки факторів. Водночас законодавство встановлює мінімальну межу, нижче якої сума не може знижуватися.

Яку мінімальну суму грошей отримають люди з ІІІ групою інвалідності у квітні 2026 року.

Яку мінімальну пенсію держава гарантує людям з інвалідністю ІІІ групи у квітні

Відповідно до 33 статті закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", для людей з III групою інвалідності розмір виплат обчислюється, як 50% від пенсії за віком, а право на отримання пенсії виникає за наявності страхового стажу від 1 до 15 років.

У квітні для людей з III групою інвалідності пенсія не може бути меншою за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який наразі становить 2 595 грн.

"Мінімальна пенсійна виплата у осіб з інвалідністю не може бути нижча за розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто з 01.01.2026 — 2 595 грн (Постанова № 265)", — пояснили в Пенсійному фонді України у відповідь на запит Новини.LIVE.

Однак у більшості випадків фактичні виплати є вищими, оскільки їх розрахунок здійснюється індивідуально, а кінцева сума залежить від:

рівня офіційного доходу;

суми сплачених страхових внесків;

загальної тривалості страхового стажу.

Саме через ці показники виплати можуть істотно різнитися навіть серед людей з однаковою групою інвалідності.

Ба більше, у квітні уряд запустив спеціальну програму підтримки для вразливих категорій громадян, серед яких є люди з інвалідністю. Вона передбачає виплату у 1 500 грн. Тобто, навіть якщо людина отримує мінімальну пенсію по інвалідності у 2 595 грн, загальна сума у квітні буде більшою — 4 095 грн.

Мінімальний розмір виплат для військових з інвалідністю ІІІ групи у квітні

Для військовослужбовців передбачені інші правила. Якщо інвалідність настала внаслідок служби, пенсія може призначатися незалежно від наявного страхового стажу.

В Пенсійному фонді України пояснили, що розмір таких виплат залежить від грошового забезпечення та обставин отримання інвалідності. У випадку, коли вона пов’язана з війною, пенсія може становити від 60% до 100% грошового забезпечення. Також встановлено мінімальні гарантії. Після індексації в березні, для III групи, — це 10 625 грн.

Крім того, учасники бойових дій мають право на додаткові виплати — від 6 197 грн і більше з урахуванням різних надбавок.

Які виплати отримають чорнобильці з інвалідністю ІІІ групи у квітні

Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС застосовується інший підхід до розрахунку. Тут пенсія визначається не від прожиткового мінімуму, а на основі середньої заробітної плати по країні, яка щорічно переглядається.

"Щороку така щомісячна допомога збільшується з 1 березня, виходячи із середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, за рік, що передує року перерахунку щомісячної допомоги до пенсії", — зазначається у відповіді ПФУ на запит Новини.LIVE.

У 2026 році використовується показник середньої зарплати за 2025 рік — 20 653,55 грн. Відповідно, мінімальна пенсія для людей з інвалідністю III групи в цій категорії становить 12 392,13 грн.

