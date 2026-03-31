Розмір виплат по інвалідності для І, ІІ та ІІІ групи у квітні 2026 року

Люди з інвалідністю в Україні мають право на додаткову підтримку від держави. Вона включає різноманітні пільги, компенсацію вартості медикаментів та виплати. Сума пенсії залежить від групи інвалідності та статусу людини.

Про те, які виплати отримають люди з І, ІІ та ІІІ групою інвалідності у квітні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Як змінився розмір пенсії по інвалідності звичайних громадян

В березні 2026 року в Україні пройшла масштабна індексація пенсій, яка вплинула на виплати людей з інвалідністю. Згідно з рішенням Кабміну № 236, цьогоріч коефіцієнт індексації встановили на рівні 12,1%. Саме на стільки підвищили страхові пенсії українців.

Для людей з інвалідністю розмір виплат визначається як відсоток від пенсії за віком:

50% — для III групи;

90% — для ІІ групи;

100% — для І групи.

Наприклад, якщо пенсія за віком становила 6 000 грн, то після індексації на 12,1% у березні, виплата людини з інвалідністю у квітні уже становитиме:

I група — 6 726 грн;

II група — 6 053 грн;

III група — 3 363 грн.

Мінімальна пенсія для людей з інвалідністю встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2026 році — це 2 595 грн). Якщо призначена сума менша, проводиться доплата до мінімально гарантованої.

Які мінімальні виплати гарантують людям з інвалідністю внаслідок війни та чорнобильцям у квітні 2026 року

За даними Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області, починаючи з 1 березня 2026 року, загальна сума пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни (разом з усіма доплатами, надбавками, індексацією та іншими виплатами, передбаченими законом) не може бути нижчою за такі суми:

10 625 грн — для людей з інвалідністю ІІІ групи;

15 494 грн — для людей з інвалідністю ІІ групи;

18 885 грн — для людей з інвалідністю І групи.

З 1 березня 2026 року пенсії для постраждалих від аварії на ЧАЕС теж підвищили. Мінімальні виплати по інвалідності зросли завдяки індексації на 12,1%. Тепер вони становлять:

І група — 11 048,25 грн (плюс 1 192,54 грн);

ІІ група — 8 838,60 грн (плюс 954,03 грн);

ІІІ група — 6 813,09 грн (плюс 735,40 грн);

діти з інвалідністю — також 6 813,09 грн.

Пенсійний фонд України нагадує, що ліквідаторам аварії на ЧАЕС держава гарантує мінімальні виплати, якщо інвалідність пов’язана саме з Чорнобильською катастрофою.

У квітні 2026 року для розрахунку беруть середню зарплату за 2025 рік — 20 653,55 грн. Саме від неї залежить мінімальний розмір пенсії. З березня 2026 року мінімальні виплати для ліквідаторів такі:

І група — 20 653,55 грн (100% від середньої зарплати);

ІІ група — 16 522,84 грн (80% від середньої зарплати);

ІІІ група — 12 392,13 грн (60% від середньої зарплати).

Отже, кінцева сума пенсії для цієї категорії громадян у квітні залежить від групи інвалідності та розміру середньої зарплати за попередній рік.

