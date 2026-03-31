Размер выплат по инвалидности для I, II и III группы в апреле 2026 года

Человек держит конверт с деньгами.

Люди с инвалидностью в Украине имеют право на дополнительную поддержку от государства. Она включает различные льготы, компенсацию стоимости медикаментов и выплаты. Сумма пенсии зависит от группы инвалидности и статуса человека.

О том, какие выплаты получат люди с I, II и III группой инвалидности в апреле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как изменился размер пенсии по инвалидности обычных граждан

В марте 2026 года в Украине прошла масштабная индексация пенсий, которая повлияла на выплаты людей с инвалидностью. Согласно решению Кабмина № 236, в этом году коэффициент индексации установили на уровне 12,1%. Именно на столько повысили страховые пенсии украинцев.

Для людей с инвалидностью размер выплат определяется как процент от пенсии по возрасту:

50% — для III группы;

90% — для II группы;

100% — для I группы.

Например, если пенсия по возрасту составляла 6 000 грн, то после индексации на 12,1% в марте, выплата человека с инвалидностью в апреле уже составит:

I группа — 6 726 грн;

II группа — 6 053 грн;

III группа — 3 363 грн.

Минимальная пенсия для людей с инвалидностью устанавливается на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2026 году — это 2 595 грн). Если назначенная сумма меньше, производится доплата до минимально гарантированной.

Какие минимальные выплаты гарантируют людям с инвалидностью вследствие войны и чернобыльцам в апреле 2026 года

По данным Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области, начиная с 1 марта 2026 года, общая сумма пенсии для людей с инвалидностью вследствие войны (вместе со всеми доплатами, надбавками, индексацией и другими выплатами, предусмотренными законом) не может быть ниже следующих сумм:

10 625 грн — для людей с инвалидностью III группы;

15 494 грн — для людей с инвалидностью ІІ группы;

18 885 грн — для людей с инвалидностью І группы.

С 1 марта 2026 года пенсии для пострадавших от аварии на ЧАЭС тоже повысили. Минимальные выплаты по инвалидности выросли благодаря индексации на 12,1%. Теперь они составляют:

І группа — 11 048,25 грн (плюс 1 192,54 грн);

ІІ группа — 8 838,60 грн (плюс 954,03 грн);

ІІІ группа — 6 813,09 грн (плюс 735,40 грн);

дети с инвалидностью — также 6 813,09 грн.

Пенсионный фонд Украины напоминает, что ликвидаторам аварии на ЧАЭС государство гарантирует минимальные выплаты, если инвалидность связана именно с Чернобыльской катастрофой.

В апреле 2026 года для расчета берут среднюю зарплату за 2025 год — 20 653,55 грн. Именно от нее зависит минимальный размер пенсии. С марта 2026 года минимальные выплаты для ликвидаторов следующие:

I группа — 20 653,55 грн (100% от средней зарплаты);

ІІ группа — 16 522,84 грн (80% от средней зарплаты);

ІІІ группа — 12 392,13 грн (60% от средней зарплаты).

Итак, конечная сумма пенсии для этой категории граждан в апреле зависит от группы инвалидности и размера средней зарплаты за предыдущий год.

Ранее Новини.LIVE писали, что люди с инвалидностью имеют право на льготы от государства. Например, если гражданин по состоянию здоровья не может прийти в отделение бесплатной правовой помощи, юристы могут приехать к нему домой. В прошлом году этим правом воспользовались 443 человека.

Также Новини.LIVE рассказывали, что все граждане Украины, которые имеют в собственности земельные участки, должны платить соответствующий налог. Это прямое требование закона. Однако для людей с инвалидностью I и II группы государство гарантирует льготы.