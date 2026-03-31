Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Размер выплат по инвалидности для I, II и III группы в апреле 2026 года

Размер выплат по инвалидности для I, II и III группы в апреле 2026 года

Ua ru
Дата публикации 31 марта 2026 19:10
Размер выплат по инвалидности для I, II и III группы в апреле 2026 года
Человек держит конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Люди с инвалидностью в Украине имеют право на дополнительную поддержку от государства. Она включает различные льготы, компенсацию стоимости медикаментов и выплаты. Сумма пенсии зависит от группы инвалидности и статуса человека.

О том, какие выплаты получат люди с I, II и III группой инвалидности в апреле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Как изменился размер пенсии по инвалидности обычных граждан

В марте 2026 года в Украине прошла масштабная индексация пенсий, которая повлияла на выплаты людей с инвалидностью. Согласно решению Кабмина № 236, в этом году коэффициент индексации установили на уровне 12,1%. Именно на столько повысили страховые пенсии украинцев.

Для людей с инвалидностью размер выплат определяется как процент от пенсии по возрасту:

  • 50% — для III группы;
  • 90% — для II группы;
  • 100% — для I группы.

Например, если пенсия по возрасту составляла 6 000 грн, то после индексации на 12,1% в марте, выплата человека с инвалидностью в апреле уже составит:

Читайте также:
  • I группа — 6 726 грн;
  • II группа — 6 053 грн;
  • III группа — 3 363 грн.

Минимальная пенсия для людей с инвалидностью устанавливается на уровне прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (в 2026 году — это 2 595 грн). Если назначенная сумма меньше, производится доплата до минимально гарантированной.

Какие минимальные выплаты гарантируют людям с инвалидностью вследствие войны и чернобыльцам в апреле 2026 года

По данным Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области, начиная с 1 марта 2026 года, общая сумма пенсии для людей с инвалидностью вследствие войны (вместе со всеми доплатами, надбавками, индексацией и другими выплатами, предусмотренными законом) не может быть ниже следующих сумм:

  • 10 625 грн — для людей с инвалидностью III группы;
  • 15 494 грн — для людей с инвалидностью ІІ группы;
  • 18 885 грн — для людей с инвалидностью І группы.

С 1 марта 2026 года пенсии для пострадавших от аварии на ЧАЭС тоже повысили. Минимальные выплаты по инвалидности выросли благодаря индексации на 12,1%. Теперь они составляют:

  • І группа — 11 048,25 грн (плюс 1 192,54 грн);
  • ІІ группа — 8 838,60 грн (плюс 954,03 грн);
  • ІІІ группа — 6 813,09 грн (плюс 735,40 грн);
  • дети с инвалидностью — также 6 813,09 грн.

Пенсионный фонд Украины напоминает, что ликвидаторам аварии на ЧАЭС государство гарантирует минимальные выплаты, если инвалидность связана именно с Чернобыльской катастрофой.

В апреле 2026 года для расчета берут среднюю зарплату за 2025 год — 20 653,55 грн. Именно от нее зависит минимальный размер пенсии. С марта 2026 года минимальные выплаты для ликвидаторов следующие:

  • I группа — 20 653,55 грн (100% от средней зарплаты);
  • ІІ группа — 16 522,84 грн (80% от средней зарплаты);
  • ІІІ группа — 12 392,13 грн (60% от средней зарплаты).

Итак, конечная сумма пенсии для этой категории граждан в апреле зависит от группы инвалидности и размера средней зарплаты за предыдущий год.

Ранее Новини.LIVE писали, что люди с инвалидностью имеют право на льготы от государства. Например, если гражданин по состоянию здоровья не может прийти в отделение бесплатной правовой помощи, юристы могут приехать к нему домой. В прошлом году этим правом воспользовались 443 человека.

Также Новини.LIVE рассказывали, что все граждане Украины, которые имеют в собственности земельные участки, должны платить соответствующий налог. Это прямое требование закона. Однако для людей с инвалидностью I и II группы государство гарантирует льготы.

пенсии инвалидность лицо с инвалидностью
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации