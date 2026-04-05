Главная Экономика ІІІ группа инвалидности: какую минимальную сумму денег выплатят в апреле

ІІІ группа инвалидности: какую минимальную сумму денег выплатят в апреле

Дата публикации 5 апреля 2026 18:45
Люди с инвалидностью получат больше денег за апрель: минимальные суммы для III группы
Человек достает деньги из конверта. Фото: Новини.LIVE

В Украине размер пенсионных выплат у людей с инвалидностью ІІІ группы не фиксирован и зависит от ряда факторов. В то же время законодательство устанавливает минимальный предел, ниже которого сумма не может снижаться.

О том, какую минимальную сумму денег получат люди с ІІІ группой инвалидности в апреле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какую минимальную пенсию государство гарантирует людям с инвалидностью III группы в апреле

Согласно 33 статье закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", для людей с III группой инвалидности размер выплат исчисляется как 50% от пенсии по возрасту, а право на получение пенсии возникает при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет.

В апреле для людей с III группой инвалидности пенсия не может быть меньше прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который сейчас составляет 2 595 грн.

"Минимальная пенсионная выплата у лиц с инвалидностью не может быть ниже размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть с 01.01.2026 — 2 595 грн (Постановление № 265)", — пояснили в Пенсионном фонде Украины в ответ на запрос Новини.LIVE.

Однако в большинстве случаев фактические выплаты выше, поскольку их расчет осуществляется индивидуально, а конечная сумма зависит от:

  • уровня официального дохода;
  • суммы уплаченных страховых взносов;
  • общей продолжительности страхового стажа.

Именно из-за этих показателей выплаты могут существенно отличаться даже среди людей с одинаковой группой инвалидности.

Более того, в апреле правительство запустило специальную программу поддержки для уязвимых категорий граждан, среди которых есть люди с инвалидностью. Она предусматривает выплату в 1 500 грн. То есть, даже если человек получает минимальную пенсию по инвалидности в 2 595 грн, общая сумма в апреле будет больше — 4 095 грн.

Минимальный размер выплат для военных с инвалидностью III группы в апреле

Для военнослужащих предусмотрены другие правила. Если инвалидность наступила вследствие службы, пенсия может назначаться независимо от имеющегося страхового стажа.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что размер таких выплат зависит от денежного обеспечения и обстоятельств получения инвалидности. В случае, когда она связана с войной, пенсия может составлять от 60% до 100% денежного обеспечения. Также установлены минимальные гарантии. После индексации в марте, для III группы, — это 10 625 грн.

Кроме того, участники боевых действий имеют право на дополнительные выплаты — от 6 197 грн и более с учетом различных надбавок.

Какие выплаты получат чернобыльцы с инвалидностью III группы в апреле

Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС применяется другой подход к расчету. Здесь пенсия определяется не от прожиточного минимума, а на основе средней заработной платы по стране, которая ежегодно пересматривается.

"Ежегодно такая ежемесячная помощь увеличивается с 1 марта, исходя из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, за год, предшествующий году перерасчета ежемесячной помощи к пенсии", — отмечается в ответе ПФУ на запрос Новини.LIVE.

В 2026 году используется показатель средней зарплаты за 2025 год — 20 653,55 грн. Соответственно, минимальная пенсия для людей с инвалидностью III группы в этой категории составляет 12 392,13 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине люди с инвалидностью могут рассчитывать на дополнительную помощь от государства. Это различные льготы, возмещение за лекарства и денежные выплаты. Размер пенсии зависит от группы инвалидности и статуса человека.

Также Новини.LIVE сообщали, что для граждан с инвалидностью действует приоритетное обслуживание — даже на границе. Их пропускают первыми на все виды проверок. Этим правом могут пользоваться и те, кто их сопровождает, или ближайшие родственники.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
