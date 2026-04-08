Соцпакет для людей з інвалідністю у квітні: розмір пенсії та перелік пільг для І, ІІ та ІІІ групи

Пільги та виплати для людей з інвалідністю: на що розраховувати у квітні
В Україні люди з інвалідністю можуть розраховувати не тільки на пенсію чи допомогу від держави, а й на різні пільги. У 2026 році можна розраховувати на безплатну медицина, знижки або безплатний проїзд у транспорті та різні програми для відновлення здоров’я.
Розмір пенсій для людей з інвалідністю у квітні
Людям з інвалідністю призначається пенсія, і її розмір залежить від групи та трудового стажу. За інформацією Пенсійного фонду:
- для I групи виплачують повну пенсію за віком (100%);
- для II групи — 90% пенсії за віком;
- для III групи — 50% пенсії за віком.
До стажу зараховується час від моменту встановлення інвалідності і до 60 років. Але пенсію дають тільки тоді, коли людина має достатній страховий стаж.
"Мінімальна пенсійна виплата в осіб з інвалідністю не може бути нижча за розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто з 01.01.2026 — 2 595 грн", — повідомили у ПФУ у відповідь на запит Новини.LIVE.
На які пільги від держави можуть розраховувати люди з інвалідністю у квітні
Закон "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" гарантує людям з інвалідністю низку прав і переваг. Серед них:
- швидше проходження кордону (для I групи);
- можливість першими отримати покращення житлових умов;
- безплатні путівки в санаторій за рекомендацією лікаря;
- обслуговування без черги в транспортних касах (I та II групи);
- безплатні засоби реабілітації — протези, слухові апарати та інше;
- безплатний проїзд у міському транспорті (крім маршруток) для I–II груп і дітей;
- безплатні ліки для тих, хто отримує мінімальну пенсію чи допомогу, а також 50% знижки на медикаменти для I та II груп.
Люди з інвалідністю також можуть оформити субсидію на оплату комуналки. А для тих, хто отримав інвалідність через війну, умови відрізняються — їм не потрібно платити за комунальні послуги в межах встановленої площі житла.
Додаткові пільги для людей з інвалідністю внаслідок війни
Для цієї категорії передбачено ще більше підтримки. Наприклад, їм гарантують збереження роботи при скороченнях і оплачують лікарняні на 100%, незалежно від стажу. Також вони можуть скористатися такими пільгами:
- першочерговий капремонт житла;
- щорічні медогляди та безплатні ліки;
- пріоритет в отриманні земельної ділянки;
- додаткова оплачувана відпустка (14 днів);
- безплатне зубне протезування поза чергою.
Окрім того, люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати кредити на будівництво чи ремонт житла на пільгових умовах, а також забезпечуються паливом, якщо будинок без центрального опалення.
