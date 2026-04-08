Головна Економіка Пільги та виплати для людей з інвалідністю: на що розраховувати у квітні

Пільги та виплати для людей з інвалідністю: на що розраховувати у квітні

Дата публікації: 8 квітня 2026 19:10
Соцпакет для людей з інвалідністю у квітні: розмір пенсії та перелік пільг для І, ІІ та ІІІ групи
Виплати та пільги для людей з інвалідністю в Україні. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні люди з інвалідністю можуть розраховувати не тільки на пенсію чи допомогу від держави, а й на різні пільги. У 2026 році можна розраховувати на безплатну медицина, знижки або безплатний проїзд у транспорті та різні програми для відновлення здоров’я.

Про те, на які виплати та пільги мають право люди з інвалідністю у квітні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Розмір пенсій для людей з інвалідністю у квітні

Людям з інвалідністю призначається пенсія, і її розмір залежить від групи та трудового стажу. За інформацією Пенсійного фонду:

  • для I групи виплачують повну пенсію за віком (100%);
  • для II групи — 90% пенсії за віком;
  • для III групи — 50% пенсії за віком.

До стажу зараховується час від моменту встановлення інвалідності і до 60 років. Але пенсію дають тільки тоді, коли людина має достатній страховий стаж.

"Мінімальна пенсійна виплата в осіб з інвалідністю не може бути нижча за розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто з 01.01.2026 — 2 595 грн", — повідомили у ПФУ у відповідь на запит Новини.LIVE.

На які пільги від держави можуть розраховувати люди з інвалідністю у квітні

Закон "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" гарантує людям з інвалідністю низку прав і переваг. Серед них:

  • швидше проходження кордону (для I групи);
  • можливість першими отримати покращення житлових умов;
  • безплатні путівки в санаторій за рекомендацією лікаря;
  • обслуговування без черги в транспортних касах (I та II групи);
  • безплатні засоби реабілітації — протези, слухові апарати та інше;
  • безплатний проїзд у міському транспорті (крім маршруток) для I–II груп і дітей;
  • безплатні ліки для тих, хто отримує мінімальну пенсію чи допомогу, а також 50% знижки на медикаменти для I та II груп.

Люди з інвалідністю також можуть оформити субсидію на оплату комуналки. А для тих, хто отримав інвалідність через війну, умови відрізняються — їм не потрібно платити за комунальні послуги в межах встановленої площі житла.

Додаткові пільги для людей з інвалідністю внаслідок війни

Для цієї категорії передбачено ще більше підтримки. Наприклад, їм гарантують збереження роботи при скороченнях і оплачують лікарняні на 100%, незалежно від стажу. Також вони можуть скористатися такими пільгами:

  • першочерговий капремонт житла;
  • щорічні медогляди та безплатні ліки;
  • пріоритет в отриманні земельної ділянки;
  • додаткова оплачувана відпустка (14 днів);
  • безплатне зубне протезування поза чергою.

Окрім того, люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати кредити на будівництво чи ремонт житла на пільгових умовах, а також забезпечуються паливом, якщо будинок без центрального опалення. 

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні пенсія для людей з інвалідністю ІІІ групи не має фіксованого розміру — вона залежить від різних факторів. Але є мінімальна сума, менше якої платити не можуть.

Також Новини.LIVE розповідали, що люди з інвалідністю мають право проходити перевірки на кордоні без черги. Це стосується і їхніх супроводжуючих або найближчих родичів.

Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Андрій Жинкін
Реклама

