Соцпакет для людей з інвалідністю у квітні: розмір пенсії та перелік пільг для І, ІІ та ІІІ групи

Виплати та пільги для людей з інвалідністю в Україні.

В Україні люди з інвалідністю можуть розраховувати не тільки на пенсію чи допомогу від держави, а й на різні пільги. У 2026 році можна розраховувати на безплатну медицина, знижки або безплатний проїзд у транспорті та різні програми для відновлення здоров’я.

Про те, на які виплати та пільги мають право люди з інвалідністю у квітні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Розмір пенсій для людей з інвалідністю у квітні

Людям з інвалідністю призначається пенсія, і її розмір залежить від групи та трудового стажу. За інформацією Пенсійного фонду:

для I групи виплачують повну пенсію за віком (100%);

для II групи — 90% пенсії за віком;

для III групи — 50% пенсії за віком.

До стажу зараховується час від моменту встановлення інвалідності і до 60 років. Але пенсію дають тільки тоді, коли людина має достатній страховий стаж.

"Мінімальна пенсійна виплата в осіб з інвалідністю не може бути нижча за розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, тобто з 01.01.2026 — 2 595 грн", — повідомили у ПФУ у відповідь на запит Новини.LIVE.

На які пільги від держави можуть розраховувати люди з інвалідністю у квітні

Закон "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" гарантує людям з інвалідністю низку прав і переваг. Серед них:

швидше проходження кордону (для I групи);

можливість першими отримати покращення житлових умов;

безплатні путівки в санаторій за рекомендацією лікаря;

обслуговування без черги в транспортних касах (I та II групи);

безплатні засоби реабілітації — протези, слухові апарати та інше;

безплатний проїзд у міському транспорті (крім маршруток) для I–II груп і дітей;

безплатні ліки для тих, хто отримує мінімальну пенсію чи допомогу, а також 50% знижки на медикаменти для I та II груп.

Люди з інвалідністю також можуть оформити субсидію на оплату комуналки. А для тих, хто отримав інвалідність через війну, умови відрізняються — їм не потрібно платити за комунальні послуги в межах встановленої площі житла.

Додаткові пільги для людей з інвалідністю внаслідок війни

Для цієї категорії передбачено ще більше підтримки. Наприклад, їм гарантують збереження роботи при скороченнях і оплачують лікарняні на 100%, незалежно від стажу. Також вони можуть скористатися такими пільгами:

першочерговий капремонт житла;

щорічні медогляди та безплатні ліки;

пріоритет в отриманні земельної ділянки;

додаткова оплачувана відпустка (14 днів);

безплатне зубне протезування поза чергою.

Окрім того, люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати кредити на будівництво чи ремонт житла на пільгових умовах, а також забезпечуються паливом, якщо будинок без центрального опалення.

