Соцпакет для людей с инвалидностью в апреле: размер пенсии и перечень льгот для I, II и III группы

В Украине люди с инвалидностью могут рассчитывать не только на пенсию или помощь от государства, но и на различные льготы. В 2026 году можно рассчитывать на бесплатную медицина, скидки или бесплатный проезд в транспорте и различные программы для восстановления здоровья.

О том, на какие выплаты и льготы имеют право люди с инвалидностью в апреле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Размер пенсий для людей с инвалидностью в апреле

Людям с инвалидностью назначается пенсия, и ее размер зависит от группы и трудового стажа. По информации Пенсионного фонда:

для I группы выплачивают полную пенсию по возрасту (100%);

для II группы — 90% пенсии по возрасту;

для III группы — 50% пенсии по возрасту.

В стаж засчитывается время от момента установления инвалидности и до 60 лет. Но пенсию дают только тогда, когда человек имеет достаточный страховой стаж.

"Минимальная пенсионная выплата у лиц с инвалидностью не может быть ниже размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть с 01.01.2026 — 2 595 грн", — сообщили в ПФУ в ответ на запрос Новини.LIVE.

На какие льготы от государства могут рассчитывать люди с инвалидностью в апреле

Закон "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" гарантирует людям с инвалидностью ряд прав и преимуществ. Среди них:

более быстрое прохождение границы (для I группы);

возможность первыми получить улучшение жилищных условий;

бесплатные путевки в санаторий по рекомендации врача;

обслуживание без очереди в транспортных кассах (I и II группы);

бесплатные средства реабилитации — протезы, слуховые аппараты и прочее;

бесплатный проезд в городском транспорте (кроме маршруток) для I-II групп и детей;

бесплатные лекарства для тех, кто получает минимальную пенсию или помощь, а также 50% скидки на медикаменты для I и II групп.

Люди с инвалидностью также могут оформить субсидию на оплату коммуналки. А для тех, кто получил инвалидность из-за войны, условия отличаются — им не нужно платить за коммунальные услуги в пределах установленной площади жилья.

Дополнительные льготы для людей с инвалидностью вследствие войны

Для этой категории предусмотрено еще больше поддержки. Например, им гарантируют сохранение работы при сокращениях и оплачивают больничные на 100%, независимо от стажа. Также они могут воспользоваться такими льготами:

первоочередной капремонт жилья;

ежегодные медосмотры и бесплатные лекарства;

приоритет в получении земельного участка;

дополнительный оплачиваемый отпуск (14 дней);

бесплатное зубное протезирование вне очереди.

Кроме того, люди с инвалидностью вследствие войны могут получить кредиты на строительство или ремонт жилья на льготных условиях, а также обеспечиваются топливом, если дом без центрального отопления.

