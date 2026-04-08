Главная Экономика Льготы и выплаты для людей с инвалидностью: на что рассчитывать в апреле

Дата публикации 8 апреля 2026 19:10
Соцпакет для людей с инвалидностью в апреле: размер пенсии и перечень льгот для I, II и III группы
Выплаты и льготы для людей с инвалидностью в Украине. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине люди с инвалидностью могут рассчитывать не только на пенсию или помощь от государства, но и на различные льготы. В 2026 году можно рассчитывать на бесплатную медицина, скидки или бесплатный проезд в транспорте и различные программы для восстановления здоровья.

О том, на какие выплаты и льготы имеют право люди с инвалидностью в апреле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Размер пенсий для людей с инвалидностью в апреле

Людям с инвалидностью назначается пенсия, и ее размер зависит от группы и трудового стажа. По информации Пенсионного фонда:

  • для I группы выплачивают полную пенсию по возрасту (100%);
  • для II группы —  90% пенсии по возрасту;
  • для III группы — 50% пенсии по возрасту.

В стаж засчитывается время от момента установления инвалидности и до 60 лет. Но пенсию дают только тогда, когда человек имеет достаточный страховой стаж.

"Минимальная пенсионная выплата у лиц с инвалидностью не может быть ниже размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть с 01.01.2026 — 2 595 грн", — сообщили в ПФУ в ответ на запрос Новини.LIVE.

Закон "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" гарантирует людям с инвалидностью ряд прав и преимуществ. Среди них:

  • более быстрое прохождение границы (для I группы);
  • возможность первыми получить улучшение жилищных условий;
  • бесплатные путевки в санаторий по рекомендации врача;
  • обслуживание без очереди в транспортных кассах (I и II группы);
  • бесплатные средства реабилитации — протезы, слуховые аппараты и прочее;
  • бесплатный проезд в городском транспорте (кроме маршруток) для I-II групп и детей;
  • бесплатные лекарства для тех, кто получает минимальную пенсию или помощь, а также 50% скидки на медикаменты для I и II групп.

Люди с инвалидностью также могут оформить субсидию на оплату коммуналки. А для тех, кто получил инвалидность из-за войны, условия отличаются — им не нужно платить за коммунальные услуги в пределах установленной площади жилья.

Дополнительные льготы для людей с инвалидностью вследствие войны

Для этой категории предусмотрено еще больше поддержки. Например, им гарантируют сохранение работы при сокращениях и оплачивают больничные на 100%, независимо от стажа. Также они могут воспользоваться такими льготами:

  • первоочередной капремонт жилья;
  • ежегодные медосмотры и бесплатные лекарства;
  • приоритет в получении земельного участка;
  • дополнительный оплачиваемый отпуск (14 дней);
  • бесплатное зубное протезирование вне очереди.

Кроме того, люди с инвалидностью вследствие войны могут получить кредиты на строительство или ремонт жилья на льготных условиях, а также обеспечиваются топливом, если дом без центрального отопления.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине пенсия для людей с инвалидностью III группы не имеет фиксированного размера — она зависит от различных факторов. Но есть минимальная сумма, меньше которой платить не могут.

Также Новини.LIVE рассказывали, что люди с инвалидностью имеют право проходить проверки на границе без очереди. Это касается и их сопровождающих или ближайших родственников.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
