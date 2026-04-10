До кінця тижня 1,6 млн українців отримає гроші від держави: кому чекати на виплати

Кабінет Міністрів продовжує втілювати програму адресної фінансової допомоги у розмірі 1500 гривень для найуразливіших верств населення. Вона має на меті підтримати громадян в умовах зростання витрат через подорожчання нафти на світових ринках.

Про те, хто отримає додаткові гроші до кінця тижня, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко.

Коли українці отримають 1500 грн від держави

Пенсійний фонд України вже провів виплати для 9,7 мільйона пенсіонерів:

приблизно 8 мільйонів отримали кошти на свої банківські рахунки;

а ще 1,7 мільйона — через відділення поштового оператора.

"Крім того, виплати для 1,6 млн отримувачів соціальних допомог будуть профінансовані до кінця тижня. Для всіх отримувачів виплати надійдуть до кінця квітня", — повідомила Свириденко.

Хто може розраховувати на додаткову фінансову підтримку у квітні

Усього програмою планується охопити близько 13 мільйонів громадян. До цієї категорії входять:

люди похилого віку;

люди з інвалідністю;

малозабезпечені сім’ї;

внутрішньо переміщені особи;

багатодітні родини та одинокі батьки;

отримувачі базових соціальних виплат.

Звертатись по виплати не потрібно. Гроші виплатять разом з пенсією або іншими виплатами. Для тих, хто входить одразу до кількох категорій отримувачів сума не змінюється, вона становитиме 1500 грн, як і у решти отримувачів.

Раніше Новини.LIVE писали, що отримати 1500 грн від держави через Укрпошту дуже легко. Якщо ви вже отримуєте пенсію або соцвиплати через пошту, гроші або принесе листоноша, або їх можна забрати у відділенні разом з основною виплатою. Нічого оформлювати чи подавати заяви не потрібно — усе приходить автоматично.

