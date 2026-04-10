До конца недели 1,6 млн украинцев получит деньги от государства: кому ждать на выплаты

Человек держит в руке 1500 грн. Фото: Новини.LIVE

Кабинет Министров продолжает воплощать программу адресной финансовой помощи в размере 1500 гривен для наиболее уязвимых слоев населения. Она имеет целью поддержать граждан в условиях роста расходов из-за подорожания нефти на мировых рынках.

О том, кто получит дополнительные деньги до конца недели, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Когда украинцы получат 1500 грн от государства

Пенсионный фонд Украины уже провел выплаты для 9,7 миллиона пенсионеров:

примерно 8 миллионов получили средства на свои банковские счета;

а еще 1,7 миллиона — через отделения почтового оператора.

"Кроме того, выплаты для 1,6 млн получателей социальных пособий будут профинансированы до конца недели. Для всех получателей выплаты поступят до конца апреля", — сообщила Свириденко.

Кто может рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку в апреле

Всего программой планируется охватить около 13 миллионов граждан. В эту категорию входят:

Читайте также:

пожилые люди;

люди с инвалидностью;

малообеспеченные семьи;

внутренне перемещенные лица;

многодетные семьи и одинокие родители;

получатели базовых социальных выплат.

Обращаться за выплатами не нужно. Деньги выплатят вместе с пенсией или другими выплатами. Для тех, кто входит сразу в несколько категорий получателей сумма не меняется, она составит 1500 грн, как и у остальных получателей.

Ранее Новини.LIVE писали, что получить 1500 грн от государства через Укрпочту очень легко. Если вы уже получаете пенсию или соцвыплаты через почту, деньги или принесет почтальон, или их можно забрать в отделении вместе с основной выплатой. Ничего оформлять или подавать заявления не нужно — все приходит автоматически.

Также Новини.LIVE сообщали, что расходы на детей всегда большие, а особенно сложно семьям, где есть дети с инвалидностью подгруппы А. Таким детям нужен постоянный уход. Поэтому государство выделило 56,6 млн грн помощи от доноров на единовременные выплаты. Эти средства пойдут на ежедневные нужды и уход за детьми.