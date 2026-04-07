Украинцам начали выплачивать 1500 грн: кому и когда придут деньги

Украинцам начали выплачивать 1500 грн: кому и когда придут деньги

Дата публикации 7 апреля 2026 14:42
В Украине начали выплачивать 1500 грн: когда поступят деньги на карту и через почту
Деньги лежат на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE

С сегодняшнего дня в Украине стартовала единовременная финансовая помощь в размере 1500 гривен. Выплаты будут осуществлять в течение всего апреля. Деньги будут поступать автоматически, без необходимости подавать какие-либо дополнительные заявления или обращения.

Об этом министр социальной политики Денис Улютин рассказал во время телемарафона, сообщают Новини.LIVE.

Как украинцам получить 1500 грн от государства

Он пояснил, что на эту помощь могут рассчитывать как получатели различных социальных выплат, так и пенсионеры. По его словам, государство уже направило финансирование для 540 тысяч пенсионеров, которые получают свои выплаты через "Укрпочту", чтобы и они могли без задержек получить дополнительные средства.

Министр также уточнил, что все начисления будут происходить автоматически. Деньги будут зачисляться на те же банковские счета, куда люди уже получают пенсии или социальную помощь. А тем, кто пользуется услугами "Укрпочты", выплату принесут вместе с очередной пенсией.

"Через отделения "Укрпочты", чтобы представителей "Укрпочты" не направлять несколько раз для непосредственной выплаты, она придет вместе с необходимой пенсией, которая приходит ежемесячно в те дни, когда такая пенсия приходит", — отметил Улютин.

Когда начнут выплачивать деньги украинцам

Отдельно обращаться в отделения Пенсионного фонда или почты не нужно. Выплаты начнут поступать уже на этой неделе, и процесс будет максимально простым для получателей.

Ожидается, что в течение нескольких ближайших дней деньги появятся на банковских счетах большинства людей. Те же, кто получает пенсии через "Укрпочту", получат эту единовременную помощь одновременно с основной выплатой, чтобы избежать путаницы и повторных визитов почтальонов.

Также Денис Улютин отметил, что никаких ограничений по использованию этих средств нет. Люди могут потратить их по своему усмотрению. Эта финансовая поддержка введена для того, чтобы помочь украинцам легче пережить последствия топливного кризиса, который возник из-за событий на Ближнем Востоке.

Ранее Новини.LIVE писали, что с 1 апреля в Украине запустили новую программу помощи для уязвимых людей. Некоторые категории граждан получат по 1500 грн. Ничего оформлять не надо, выплаты приходят автоматически.

Также Новини.LIVE рассказывали, что сейчас многие украинцы получают господдержку, но часть этих выплат могут отменить. Вместо этого планируют ввести базовую соцпомощь. Предыдущий закон не приняли, поэтому правительство подало обновленный вариант, который может серьезно изменить всю систему соцподдержки.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
