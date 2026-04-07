Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Українцям почали виплачувати 1500 грн: кому та коли прийдуть гроші

Ua ru
Дата публікації: 7 квітня 2026 14:42
В Україні почали виплачувати 1500 грн: коли надійдуть гроші на картку та через почту
Гроші лежать на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE

Відсьогодні в Україні стартувала одноразова фінансова допомога у розмірі 1500 гривень. Виплати здійснюватимуть протягом усього квітня. Гроші надходитимуть автоматично, без необхідності подавати будь-які додаткові заяви чи звернення.

Про це міністр соціальної політики Денис Улютін розповів під час телемарафону, повідомляють Новини.LIVE.

Як українцям отримати 1500 грн від держави

Він пояснив, що на цю допомогу можуть розраховувати як отримувачі різних соціальних виплат, так і пенсіонери. За його словами, держава вже спрямувала фінансування для 540 тисяч пенсіонерів, які отримують свої виплати через "Укрпошту", щоб і вони могли без затримок отримати додаткові кошти.

Міністр також уточнив, що всі нарахування відбуватимуться автоматично. Гроші зараховуватимуться на ті самі банківські рахунки, куди люди вже отримують пенсії чи соціальну допомогу. А тим, хто користується послугами "Укрпошти", виплату принесуть разом із черговою пенсією.

"Через відділення "Укрпошти", щоб представників "Укрпошти" не спрямовувати кілька раз для безпосередньої виплати, вона прийде разом з необхідною пенсією, яка приходить щомісячно в ті дні, коли така пенсія приходить", — зазначив Улютін.

Читайте також:

Коли почнуть виплачувати гроші українцям

Окремо звертатися до відділень Пенсійного фонду або пошти не потрібно. Виплати почнуть надходити вже цього тижня, і процес буде максимально простим для отримувачів.

Очікується, що протягом кількох найближчих днів гроші з’являться на банківських рахунках більшості людей. Ті ж, хто отримує пенсії через "Укрпошту", отримають цю одноразову допомогу одночасно з основною виплатою, щоб уникнути плутанини та повторних візитів листонош.

Також Денис Улютін наголосив, що жодних обмежень щодо використання цих коштів немає. Люди можуть витратити їх на власний розсуд. Ця фінансова підтримка запроваджена для того, щоб допомогти українцям легше пережити наслідки паливної кризи, яка виникла через події на Близькому Сході.

Раніше Новини.LIVE писали, що з 1 квітня в Україні запустили нову програму допомоги для вразливих людей. Деякі категорії громадян отримають по 1500 грн. Нічого оформлювати не треба, виплати приходять автоматично.

Також Новини.LIVE розповідали, що зараз багато українців отримують держпідтримку, але частину цих виплат можуть скасувати. Натомість планують запровадити базову соцдопомогу. Попередній закон не прийняли, тому уряд подав оновлений варіант, який може серйозно змінити всю систему соцпідтримки.

виплати соцвиплати соціальна допомога
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації