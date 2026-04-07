В Україні почали виплачувати 1500 грн: коли надійдуть гроші на картку та через почту

Відсьогодні в Україні стартувала одноразова фінансова допомога у розмірі 1500 гривень. Виплати здійснюватимуть протягом усього квітня. Гроші надходитимуть автоматично, без необхідності подавати будь-які додаткові заяви чи звернення.

Про це міністр соціальної політики Денис Улютін розповів під час телемарафону, повідомляють Новини.LIVE.

Як українцям отримати 1500 грн від держави

Він пояснив, що на цю допомогу можуть розраховувати як отримувачі різних соціальних виплат, так і пенсіонери. За його словами, держава вже спрямувала фінансування для 540 тисяч пенсіонерів, які отримують свої виплати через "Укрпошту", щоб і вони могли без затримок отримати додаткові кошти.

Міністр також уточнив, що всі нарахування відбуватимуться автоматично. Гроші зараховуватимуться на ті самі банківські рахунки, куди люди вже отримують пенсії чи соціальну допомогу. А тим, хто користується послугами "Укрпошти", виплату принесуть разом із черговою пенсією.

"Через відділення "Укрпошти", щоб представників "Укрпошти" не спрямовувати кілька раз для безпосередньої виплати, вона прийде разом з необхідною пенсією, яка приходить щомісячно в ті дні, коли така пенсія приходить", — зазначив Улютін.

Коли почнуть виплачувати гроші українцям

Окремо звертатися до відділень Пенсійного фонду або пошти не потрібно. Виплати почнуть надходити вже цього тижня, і процес буде максимально простим для отримувачів.

Очікується, що протягом кількох найближчих днів гроші з’являться на банківських рахунках більшості людей. Ті ж, хто отримує пенсії через "Укрпошту", отримають цю одноразову допомогу одночасно з основною виплатою, щоб уникнути плутанини та повторних візитів листонош.

Також Денис Улютін наголосив, що жодних обмежень щодо використання цих коштів немає. Люди можуть витратити їх на власний розсуд. Ця фінансова підтримка запроваджена для того, щоб допомогти українцям легше пережити наслідки паливної кризи, яка виникла через події на Близькому Сході.

