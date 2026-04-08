Правительство выделило 56,6 млн грн на поддержку некоторых семей: кто получит 6500 грн помощи

Деньги в конверте. Фото: Новини.LIVE

Расходы на детей всегда занимают значительную часть семейного бюджета. Особенно трудно семьям, где воспитываются дети с инвалидностью подгруппы А — это несовершеннолетние с высокой потерей здоровья, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе. Чтобы помочь таким семьям, правительство решило использовать 56,6 млн грн донорских средств для единовременных выплат. Деньги пойдут на базовые потребности и ежедневный уход за детьми.

Какие выплаты получат семьи с детьми, у которых инвалидностью подгруппы А

Каждая семья получит 6 500 грн. Выплаты получат более 8700 семей в девяти областях:

Одесской. Сумской. Донецкой. Харьковской. Запорожской. Херсонской. Черниговской. Николаевской. Днепропетровской.

"Правительство приняло решение, которое позволяет направить 56,6 млн грн донорской помощи на единовременные выплаты таким семьям — на базовые потребности и ежедневный уход за детьми", — сообщила Свириденко.

Это дополнительные адресные выплаты, которые финансируются донорскими средствами в сотрудничестве с ЮНИСЕФ в рамках гуманитарной и другой помощи гражданскому населению. Основная часть помощи — 49,9 млн грн — поступила как основная донорская поддержка, еще 6,7 млн грн — это средства, ранее привлеченные для гуманитарных нужд, а также ресурсы специального фонда государственного бюджета.

Как получить деньги в 2026 году

Выплаты будет проводить Пенсионный фонд. Деньги поступят на банковские счета семей в течение нескольких месяцев. Для многих семей с детьми подгруппы А это будет важная поддержка для покрытия ежедневных потребностей.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине пенсионеры, которые не работают и ухаживают за детьми или внуками до 18 лет, могут получить небольшую доплату к пенсии. В 2026 году размер надбавки составляет 150 грн на каждого ребенка ежемесячно.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине работает специальная программа для детей, которые из-за войны остались без родительского ухода. Ранее помощь давали только после оформления статуса сироты, из-за чего многие дети могли попасть в интернаты. Теперь семьи получают поддержку сразу.