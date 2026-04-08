Временные выплаты на детей: кто может получать до 12 292 грн в месяц

В 2026 году в Украине действует государственная программа "Ребенок не один". Она создана для детей, которые из-за войны остались без должного ухода родителей — например, если те погибли, пропали без вести или находятся в плену. При этом ребенок еще не имеет официального статуса сироты.

О том, как оформить временное пособие на ребенка, кто это может сделать и какой размер выплат в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Кто может оформить временные выплаты на ребенка в 2026 году

Ранее деньги от государства можно было получить только после оформления статуса сироты. Из-за этого дети часто рисковали попасть в интернаты, ведь не все семьи могли финансово обеспечить их временное проживание. Теперь государство решило поддержать такие семьи сразу.

Деньги назначают человеку, у которого временно живет ребенок без родительской опеки — это могут быть родственники, знакомые или приемная семья. Важно, чтобы этот человек постоянно проживал в Украине.

Подростки от 14 до 18 лет могут подать заявление сами — если они учатся (дневная или дуальная форма) и зарегистрированы по другому адресу от лица, у которого они живут.

В каких случаях назначают помощь и как оформить выплаты

Выплаты предоставляют, если родители ребенка:

в плену;

пропали без вести;

погибли или умерли;

находятся на оккупированных территориях или в окружении;

лишены свободы (например, удерживаются как заложники).

Также помощь дают, если ребенок временно живет в приемной семье или детском доме семейного типа. Подать заявление можно:

в ЦПАУ;

по почте;

через местные власти;

в сервисном центре Пенсионного фонда.

К заявлению прилагают свидетельство о рождении ребенка (если нужно), решение службы по делам детей о временном устройстве и медицинское заключение — если ребенок имеет инвалидность.

Какой размер выплат в 2026 году

Сумма помощи зависит от размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста:

2,5 прожиточного минимума: для детей до 6 лет — 7 042,5 грн, 6-18 лет — 8 780 грн;

3,5 прожиточного минимума для детей с инвалидностью: до 6 лет — 9 859,5 грн, от 6 до 18 лет — 12 292 грн.

Деньги начинают начислять с месяца подачи заявления. Выплаты продолжаются, пока ребенок временно живет в семье, но не дольше 6 месяцев. Эти средства принадлежат ребенку и должны расходоваться только на его нужды. За этим следят службы по делам детей и органы соцзащиты.

