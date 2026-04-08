Главная Экономика Украинцы могут оформить временные выплаты на детей: сумма и условия в 2026

Украинцы могут оформить временные выплаты на детей: сумма и условия в 2026

Дата публикации 8 апреля 2026 10:24
Временные выплаты на детей: кто может получать до 12 292 грн в месяц
Человек достает деньги из конверта. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году в Украине действует государственная программа "Ребенок не один". Она создана для детей, которые из-за войны остались без должного ухода родителей — например, если те погибли, пропали без вести или находятся в плену. При этом ребенок еще не имеет официального статуса сироты.

О том, как оформить временное пособие на ребенка, кто это может сделать и какой размер выплат в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Кто может оформить временные выплаты на ребенка в 2026 году

Ранее деньги от государства можно было получить только после оформления статуса сироты. Из-за этого дети часто рисковали попасть в интернаты, ведь не все семьи могли финансово обеспечить их временное проживание. Теперь государство решило поддержать такие семьи сразу.

Деньги назначают человеку, у которого временно живет ребенок без родительской опеки — это могут быть родственники, знакомые или приемная семья. Важно, чтобы этот человек постоянно проживал в Украине.

Подростки от 14 до 18 лет могут подать заявление сами — если они учатся (дневная или дуальная форма) и зарегистрированы по другому адресу от лица, у которого они живут.

В каких случаях назначают помощь и как оформить выплаты

Выплаты предоставляют, если родители ребенка:

  • в плену;
  • пропали без вести;
  • погибли или умерли;
  • находятся на оккупированных территориях или в окружении;
  • лишены свободы (например, удерживаются как заложники).

Также помощь дают, если ребенок временно живет в приемной семье или детском доме семейного типа. Подать заявление можно:

  • в ЦПАУ;
  • по почте;
  • через местные власти;
  • в сервисном центре Пенсионного фонда.

К заявлению прилагают свидетельство о рождении ребенка (если нужно), решение службы по делам детей о временном устройстве и медицинское заключение — если ребенок имеет инвалидность.

Какой размер выплат в 2026 году

Сумма помощи зависит от размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста:

  • 2,5 прожиточного минимума: для детей до 6 лет — 7 042,5 грн, 6-18 лет — 8 780 грн;
  • 3,5 прожиточного минимума для детей с инвалидностью: до 6 лет — 9 859,5 грн, от 6 до 18 лет — 12 292 грн.

Деньги начинают начислять с месяца подачи заявления. Выплаты продолжаются, пока ребенок временно живет в семье, но не дольше 6 месяцев. Эти средства принадлежат ребенку и должны расходоваться только на его нужды. За этим следят службы по делам детей и органы соцзащиты.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году неработающие пенсионеры в Украине, которые ухаживают за детьми или внуками до 18 лет, могут получать небольшую ежемесячную доплату к пенсии. За каждого ребенка Пенсионный фонд доплачивает пожилым людям 150 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что родители обязаны нормально воспитывать детей, заботиться об их благосостоянии и обеспечивать хорошие условия жизни. Если этого не делать — могут быть серьезные последствия, включая большие штрафы. Поэтому стоит знать, какая ответственность за это предусмотрена в Украине.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей

