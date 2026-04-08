Тимчасові виплати на дітей: хто може отримувати до 12 292 грн на місяць

Людина дістає гроші з конверта. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році в Україні діє державна програма "Дитина не одна". Вона створена для дітей, які через війну залишилися без належного догляду батьків — наприклад, якщо ті загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні. При цьому дитина ще не має офіційного статусу сироти.

Про те, як оформити тимчасову допомогу на дитину, хто це може зробити та який розмір виплат у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Хто може оформити тимчасові виплати на дитину у 2026 році

Раніше гроші від держави можна було отримати лише після оформлення статусу сироти. Через це діти часто ризикували потрапити до інтернатів, адже не всі родини могли фінансово забезпечити їх тимчасове проживання. Тепер держава вирішила підтримати такі сім’ї одразу.

Гроші призначають людині, у якої тимчасово живе дитина без батьківського піклування — це можуть бути родичі, знайомі або прийомна сім’я. Важливо, щоб ця людина постійно проживала в Україні.

Підлітки від 14 до 18 років можуть подати заяву самі — якщо вони навчаються (денна або дуальна форма) і зареєстровані за іншою адресою від особи, в якої вони живуть.

У яких випадках призначають допомогу та як оформити виплати

Виплати надають, якщо батьки дитини:

у полоні;

зникли безвісти;

загинули або померли;

перебувають на окупованих територіях чи в оточенні;

позбавлені свободи (наприклад, утримуються як заручники).

Також допомогу дають, якщо дитина тимчасово живе у прийомній сім’ї або дитячому будинку сімейного типу. Подати заяву можна:

у ЦНАПі;

поштою;

через місцеву владу;

у сервісному центрі Пенсійного фонду.

До заяви додають свідоцтво про народження дитини (якщо потрібно), рішення служби у справах дітей про тимчасове влаштування та медичний висновок — якщо дитина має інвалідність.

Який розмір виплат у 2026 році

Сума допомоги залежить від розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку:

2,5 прожиткового мінімуму: для дітей до 6 років — 7 042,5 грн, 6-18 років — 8 780 грн;

3,5 прожиткового мінімуму для дітей з інвалідністю: до 6 років — 9 859,5 грн, від 6 до 18 років — 12 292 грн.

Гроші починають нараховувати з місяця подання заяви. Виплати тривають, поки дитина тимчасово живе в сім’ї, але не довше ніж 6 місяців. Ці кошти належать дитині й мають витрачатися тільки на її потреби. За цим стежать служби у справах дітей та органи соцзахисту.

