Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Українці можуть оформити тимчасові виплати на дитину: сума та умови у 2026

Українці можуть оформити тимчасові виплати на дитину: сума та умови у 2026

Ua ru
Дата публікації: 8 квітня 2026 10:24
Тимчасові виплати на дітей: хто може отримувати до 12 292 грн на місяць
Людина дістає гроші з конверта. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році в Україні діє державна програма "Дитина не одна". Вона створена для дітей, які через війну залишилися без належного догляду батьків — наприклад, якщо ті загинули, зникли безвісти або перебувають у полоні. При цьому дитина ще не має офіційного статусу сироти.

Про те, як оформити тимчасову допомогу на дитину, хто це може зробити та який розмір виплат у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

Хто може оформити тимчасові виплати на дитину у 2026 році

Раніше гроші від держави можна було отримати лише після оформлення статусу сироти. Через це діти часто ризикували потрапити до інтернатів, адже не всі родини могли фінансово забезпечити їх тимчасове проживання. Тепер держава вирішила підтримати такі сім’ї одразу.

Гроші призначають людині, у якої тимчасово живе дитина без батьківського піклування — це можуть бути родичі, знайомі або прийомна сім’я. Важливо, щоб ця людина постійно проживала в Україні.

Підлітки від 14 до 18 років можуть подати заяву самі — якщо вони навчаються (денна або дуальна форма) і зареєстровані за іншою адресою від особи, в якої вони живуть.

У яких випадках призначають допомогу та як оформити виплати

Виплати надають, якщо батьки дитини:

  • у полоні;
  • зникли безвісти;
  • загинули або померли;
  • перебувають на окупованих територіях чи в оточенні;
  • позбавлені свободи (наприклад, утримуються як заручники).

Також допомогу дають, якщо дитина тимчасово живе у прийомній сім’ї або дитячому будинку сімейного типу. Подати заяву можна:

  • у ЦНАПі;
  • поштою;
  • через місцеву владу;
  • у сервісному центрі Пенсійного фонду.

До заяви додають свідоцтво про народження дитини (якщо потрібно), рішення служби у справах дітей про тимчасове влаштування та медичний висновок — якщо дитина має інвалідність.

Який розмір виплат у 2026 році

Сума допомоги залежить від розміру прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку:

  • 2,5 прожиткового мінімуму: для дітей до 6 років — 7 042,5 грн, 6-18 років — 8 780 грн;
  • 3,5 прожиткового мінімуму для дітей з інвалідністю: до 6 років — 9 859,5 грн, від 6 до 18 років — 12 292 грн.

Гроші починають нараховувати з місяця подання заяви. Виплати тривають, поки дитина тимчасово живе в сім’ї, але не довше ніж 6 місяців. Ці кошти належать дитині й мають витрачатися тільки на її потреби. За цим стежать служби у справах дітей та органи соцзахисту.

Раніше Новини.LIVE писали, що у 2026 році непрацюючі пенсіонери в Україні, які доглядають за дітьми чи онуками до 18 років, можуть отримувати невелику щомісячну доплату до пенсії. За кожну дитину Пенсійний фонд доплачує людям похилого віку 150 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що батьки зобов’язані нормально виховувати дітей, дбати про їхній добробут і забезпечувати хороші умови життя. Якщо цього не робити — можуть бути серйозні наслідки, включно з великими штрафами. Тож варто знати, яка відповідальність за це передбачена в Україні.

виплати діти соцвиплати
Андрій Жинкін - Редактор економічних новин
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації