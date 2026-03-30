Виплати за опіку над дитиною: суми та як оформити у 2026 році

Людина тримає в руках конверт з грошима.

Опікуни й піклувальники дітей-сиріт або тих, хто залишився без батьківської опіки, можуть отримувати щомісячні виплати від держави. Гроші призначають після оформлення опіки. Однак їх не платять, якщо дитина повністю перебуває на державному утриманні.

Про те, які виплати можуть отримувати родини з дітьми, над якими встановлено опіку чи піклування у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Яку суму виплачують родинам з дітьми під опікою та піклуванням в Україні

Допомогу призначають на рік із моменту подачі заяви й виплачують щомісяця до 18 років. Щоб її продовжити, потрібно знову подати заяву та підтвердити доходи, які отримує піклувальник дитини. Скільки саме платять залежить від віку дитини:

на малюків до 6 років виплачують 7 042,50 грн;

на дітей від 6 до 18 років доплата становить — 8 780 грн.

Для дітей з інвалідністю суми більші:

до 6 років — 9 859,50 грн;

від 6 до 18 років — 12 292 грн.

Якщо дитина вже отримує якісь гроші (наприклад, пенсію, аліменти чи стипендію), тоді допомогу рахують як різницю між встановленим рівнем (2,5 або 3,5 прожиткових мінімумів) і тими виплатами, що вже є.

Для дітей з інвалідністю виплати дають на період, який вказаний у медичному висновку. Якщо інвалідність продовжують, гроші знову починають виплачувати після перерви.

Які документи потрібно подати для призначення виплат

Щоб оформити допомогу, потрібно зібрати такі документи:

Заяву від опікуна або піклувальника. Копію рішення про встановлення опіки. Копію свідоцтва про народження дитини. Медичний висновок (якщо дитина має інвалідність). Довідку про борги з аліментів або інформацію про стипендію.

Подати документи можна особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду або через ЦНАП, через уповноважену особу місцевої влади чи військової адміністрації, а також онлайн — на вебпорталі Пенсійного фонду, у мобільному додатку або через портал "Дія".

