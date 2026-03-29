Деякі українці можуть отримувати по 3,6 тис. грн три місяці поспіль: умови

Гроші лежать на документах.

В Україні запускають нову програму грошової допомоги для людей, які постраждали від війни. Але отримати ці виплати зможуть не всі — діють чіткі умови та перевірки. У першу чергу допомогу планують забезпечити мешканцям прифронтових регіонів.

Про те, хто з українців зможе отримати виплати та який їх розмір, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Естонську раду з питань біженців (ERC).

Хто в Україні може звернутись по виплати

Насамперед це люди, які постраждали від бойових дій або були змушені виїхати з дому. Особливу увагу приділяють тим, хто потребує найбільшої підтримки:

одиноким батькам;

багатодітним сім’ям;

людям похилого віку;

родинам із маленькими дітьми до 2 років;

людям з інвалідністю чи хронічними захворюваннями.

Усі ці обставини потрібно підтвердити документами. Але навіть якщо ви підходите під критерії — це ще не гарантія отримання грошей, усе вирішує перевірка.

Скільки грошей можна буде отримати

Кожен член родини зможе отримувати по 3 600 гривень щомісяця. Виплати триватимуть три місяці поспіль. Гроші приходитимуть або на банківський рахунок, або їх можна буде забрати готівкою через банк чи пошту.

Таку допомогу дають лише раз на рік, але в окремих випадках можна податися повторно через пів року. Після подачі заявки дані перевіряють і приблизно за три тижні повідомляють результат. Виплати отримають лише ті, хто пройде відбір.

Також не можна одночасно отримувати схожу допомогу від кількох організацій. І якщо ви вже отримували такі виплати останні три місяці — нові не призначать. Однак для людей, які нещодавно постраждали від обстрілів або евакуювалися, можуть зробити винятки.

Як українцям подати заявку на участь у програмі

Зареєструватися можна онлайн — у день відкриття реєстрації з’явиться спеціальне посилання. Також корисно встановити застосунок "єДопомога" — там зібрана інформація про всі доступні виплати, гуманітарну допомогу, одяг і продукти. Додаток регулярно оновлюється, тож можна швидко дізнаватися про нові можливості підтримки.

Раніше ми писали, що деякі українці добровільно здають кров, щоб допомогти іншим. Держава за це надає певні пільги для донорів. Однак з 26 січня 2026 року частину з них скасували.

Також ми розповідали, що 18 березня 2026 року уряд прийняв постанову №341 про разову грошову допомогу для окремих громадян. Згідно з нею, у квітні 2026 року виплатять додатково 1500 грн. Ці гроші надійдуть тим, хто станом на 1 квітня вже отримує призначену пенсію або соціальні виплати.