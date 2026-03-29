Некоторые украинцы могут получать по 3,6 тыс. грн три месяца подряд: условия

Некоторые украинцы могут получать по 3,6 тыс. грн 3 месяца подряд: условия
В Украине запускают новую программу денежной помощи для людей, пострадавших от войны. Но получить эти выплаты смогут не все — действуют четкие условия и проверки. В первую очередь помощь планируют обеспечить жителям прифронтовых регионов.
О том, кто из украинцев сможет получить выплаты и каков их размер, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Эстонский совет по вопросам беженцев (ERC).
Кто в Украине может обратиться за выплатами
Прежде всего это люди, которые пострадали от боевых действий или были вынуждены уехать из дома. Особое внимание уделяют тем, кто нуждается в наибольшей поддержке:
- одиноким родителям;
- многодетным семьям;
- пожилым людям;
- семьям с маленькими детьми до 2 лет;
- людям с инвалидностью или хроническими заболеваниями.
Все эти обстоятельства нужно подтвердить документами. Но даже если вы подходите под критерии — это еще не гарантия получения денег, все решает проверка.
Сколько денег можно будет получить
Каждый член семьи сможет получать по 3 600 гривен ежемесячно. Выплаты будут продолжаться три месяца подряд. Деньги будут приходить или на банковский счет, или их можно будет забрать наличными через банк или почту.
Такую помощь дают только раз в год, но в отдельных случаях можно податься повторно через полгода. После подачи заявки данные проверяют и примерно через три недели сообщают результат. Выплаты получат только те, кто пройдет отбор.
Также нельзя одновременно получать похожую помощь от нескольких организаций. И если вы уже получали такие выплаты последние три месяца — новые не назначат. Однако для людей, которые недавно пострадали от обстрелов или эвакуировались, могут сделать исключения.
Как украинцам подать заявку на участие в программе
Зарегистрироваться можно онлайн — в день открытия регистрации появится специальная ссылка. Также полезно установить приложение "еДопомога" — там собрана информация обо всех доступных выплатах, гуманитарной помощи, одежде и продуктах. Приложение регулярно обновляется, так что можно быстро узнавать о новых возможностях поддержки.
