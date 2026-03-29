Некоторые украинцы могут получать по 3,6 тыс. грн три месяца подряд: условия

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Некоторые украинцы могут получать по 3,6 тыс. грн 3 месяца подряд: условия

Некоторые украинцы могут получать по 3,6 тыс. грн 3 месяца подряд: условия

Ua ru
Дата публикации 29 марта 2026 12:05
Деньги лежат на документах. Фото: Новини.LIVE

В Украине запускают новую программу денежной помощи для людей, пострадавших от войны. Но получить эти выплаты смогут не все — действуют четкие условия и проверки. В первую очередь помощь планируют обеспечить жителям прифронтовых регионов.

О том, кто из украинцев сможет получить выплаты и каков их размер, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Эстонский совет по вопросам беженцев (ERC).

Кто в Украине может обратиться за выплатами

Прежде всего это люди, которые пострадали от боевых действий или были вынуждены уехать из дома. Особое внимание уделяют тем, кто нуждается в наибольшей поддержке:

  • одиноким родителям;
  • многодетным семьям;
  • пожилым людям;
  • семьям с маленькими детьми до 2 лет;
  • людям с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Все эти обстоятельства нужно подтвердить документами. Но даже если вы подходите под критерии — это еще не гарантия получения денег, все решает проверка.

Сколько денег можно будет получить

Каждый член семьи сможет получать по 3 600 гривен ежемесячно. Выплаты будут продолжаться три месяца подряд. Деньги будут приходить или на банковский счет, или их можно будет забрать наличными через банк или почту.

Такую помощь дают только раз в год, но в отдельных случаях можно податься повторно через полгода. После подачи заявки данные проверяют и примерно через три недели сообщают результат. Выплаты получат только те, кто пройдет отбор.

Также нельзя одновременно получать похожую помощь от нескольких организаций. И если вы уже получали такие выплаты последние три месяца — новые не назначат. Однако для людей, которые недавно пострадали от обстрелов или эвакуировались, могут сделать исключения.

Как украинцам подать заявку на участие в программе

Зарегистрироваться можно онлайн — в день открытия регистрации появится специальная ссылка. Также полезно установить приложение "еДопомога" — там собрана информация обо всех доступных выплатах, гуманитарной помощи, одежде и продуктах. Приложение регулярно обновляется, так что можно быстро узнавать о новых возможностях поддержки.

Ранее мы писали, что некоторые украинцы добровольно сдают кровь, чтобы помочь другим. Государство за это предоставляет определенные льготы для доноров. Однако с 26 января 2026 года часть из них отменили.

Также мы рассказывали, что 18 марта 2026 года правительство приняло постановление №341 о разовой денежной помощи для отдельных граждан. Согласно ему, в апреле 2026 года выплатят дополнительно 1500 грн. Эти деньги поступят тем, кто по состоянию на 1 апреля уже получает назначенную пенсию или социальные выплаты.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации