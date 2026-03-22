Госгарантии для доноров крови: перечень льгот и что изменилось в 2026
Некоторые украинцы добровольно сдают кровь, чтобы помочь другим. Для поддержки таких граждан, государством предусмотрен ряд льгот. Однако с 26 января 2026 года некоторые из них были отменены.
О том, какие льготы для доноров крови отменили в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.
Какие льготы больше не предоставляются донорам крови в Украине
Согласно закону "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови", с 26 января 2026 года в Украине перестанут действовать такие льготы для доноров:
- обязательный дополнительный день отдыха после сдачи крови;
- надбавка к пенсии для Почетных доноров Украины в размере 10% от прожиточного минимума;
- выплата 100% пособия по временной нетрудоспособности независимо от стажа страхования;
- надбавки к стипендиям и денежному обеспечению для военнослужащих срочной службы.
Какие льготы для доноров крови продолжают предоставлять в 2026 году в Украине
Но не все льготы отменяют. В соответствии со ст. 124 Кодекса законов о труде Украины, доноры все еще сохраняют такие права:
- освобождение от работы в день сдачи крови или ее компонентов с полным сохранением средней зарплаты, независимо от того, в государственном или частном предприятии они работают;
- бесплатное медицинское обследование перед донацией и бесплатное питание или компенсация стоимости обеда в день сдачи крови.
Также в ПФУ отметили, что если донор не использовал дополнительный день отдыха за донацию, сделанную до 26 января 2026 года, он может использовать его позже или присоединить к ежегодному отпуску. Это право остается.
Ранее те, кто сдавал кровь в суммарном количестве двух максимально допустимых доз, плазму в четырех дозах методом афереза или тромбоциты в двух дозах методом афереза, получали 100% средней зарплаты во время временной нетрудоспособности, независимо от стажа страхования.
Эта льгота действовала в течение года после донации. После 26 января 2026 года она больше не предоставляется, но те, кто воспользовался правом до этой даты, смогут получить ее в течение года после осуществленной донации, как и раньше.
Читайте Новини.LIVE!