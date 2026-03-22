Госгарантии для доноров крови: перечень льгот и что изменилось в 2026

Дата публикации 22 марта 2026 16:35
Мужчина сдает кровь в больнице. Фото: Новини.LIVE

Некоторые украинцы добровольно сдают кровь, чтобы помочь другим. Для поддержки таких граждан, государством предусмотрен ряд льгот. Однако с 26 января 2026 года некоторые из них были отменены.

О том, какие льготы для доноров крови отменили в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Луганской области.

Согласно закону "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови", с 26 января 2026 года в Украине перестанут действовать такие льготы для доноров:

  • обязательный дополнительный день отдыха после сдачи крови;
  • надбавка к пенсии для Почетных доноров Украины в размере 10% от прожиточного минимума;
  • выплата 100% пособия по временной нетрудоспособности независимо от стажа страхования;
  • надбавки к стипендиям и денежному обеспечению для военнослужащих срочной службы.

Какие льготы для доноров крови продолжают предоставлять в 2026 году в Украине

Но не все льготы отменяют. В соответствии со ст. 124 Кодекса законов о труде Украины, доноры все еще сохраняют такие права:

  • освобождение от работы в день сдачи крови или ее компонентов с полным сохранением средней зарплаты, независимо от того, в государственном или частном предприятии они работают;
  • бесплатное медицинское обследование перед донацией и бесплатное питание или компенсация стоимости обеда в день сдачи крови.

Также в ПФУ отметили, что если донор не использовал дополнительный день отдыха за донацию, сделанную до 26 января 2026 года, он может использовать его позже или присоединить к ежегодному отпуску. Это право остается.

Ранее те, кто сдавал кровь в суммарном количестве двух максимально допустимых доз, плазму в четырех дозах методом афереза или тромбоциты в двух дозах методом афереза, получали 100% средней зарплаты во время временной нетрудоспособности, независимо от стажа страхования.

Эта льгота действовала в течение года после донации. После 26 января 2026 года она больше не предоставляется, но те, кто воспользовался правом до этой даты, смогут получить ее в течение года после осуществленной донации, как и раньше.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
