Бесплатный проезд и скидки на коммуналку — для каких семей с детьми предусмотрены льготы в 2026 году

В 2026 году в Украине некоторые семьи с детьми получают дополнительную поддержку от государства. Речь о многодетных семьях, для которых предусмотрены специальные льготы и скидки.

О том, какие льготы могут оформить многодетные семьи в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Какие семьи имеют право на льготы в 2026 году

В Украине многодетной считается семья, в которой супруги находятся в официальном браке, проживают вместе и воспитывают троих или более детей. В это число могут входить и дети, которые учатся на дневной форме в профессионально-технических или высших учебных заведениях — до достижения ими 23 лет.

Такой статус могут получить и семьи, где один или оба родителя имеют детей от предыдущих браков, если эти дети проживают вместе с новой семьей. Также многодетной признается семья, в которой мать или отец самостоятельно воспитывает трех и более детей.

Как получить удостоверение многодетной семьи

Официальным подтверждением статуса является удостоверение родителей многодетной семьи или ребенка из многодетной семьи. Документ оформляют одному из родителей и детям, которым исполнилось 6 лет.

Для этого нужно подать заявление в структурные подразделения местной власти или в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Удостоверение выдают в течение 10 рабочих дней после подачи заявления.

Какие льготы предусмотрены для многодетных семей

Многодетные семьи могут получить ряд государственных льгот, в частности:

50% уменьшение абонплаты за квартирный телефон;

50% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг;

50% скидки на топливо, если жилье не имеет центрального отопления.

При предоставлении льгот учитывается средний доход семьи за последние шесть месяцев на одного человека. Он не должен превышать установленный уровень дохода, который дает право на налоговую социальную льготу.

Социальные гарантии для детей из многодетных семей

Дети из многодетных семей имеют право на:

ежегодное медицинское обследование;

бесплатные лекарства по рецепту врача;

бесплатное оздоровление и отдых;

бесплатный проезд в общественном транспорте (кроме такси);

ежемесячное государственное пособие на третьего и каждого последующего ребенка до 6 лет.

Помощь назначается с месяца подачи заявления. Если в семье одновременно родилось несколько детей и из-за этого она стала многодетной, выплаты начисляют на каждого ребенка.

Почему могут отменить льготы

Выплату государственной помощи могут прекратить в нескольких случаях. Например, если родителей лишили родительских прав или ребенка изъяли из семьи, если родители отказались от его воспитания или средства используются не по назначению.

Основанием для прекращения выплат также может быть передача ребенка на полное государственное содержание или его устройство в интернатное учреждение с круглосуточным пребыванием.

