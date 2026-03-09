Безплатний проїзд та знижки на комуналку — для яких родин з дітьми передбачені пільги у 2026 році

Підтримка родин з дітьми. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році в Україні деякі родини з дітьми отримують додаткову підтримку від держави. Мова про багатодітні сім'ї, для яких передбачені спеціальні пільги та знижки.

Про те, які пільги можуть оформити багатодітні родини у березні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Які родини мають право на пільги у 2026 році

В Україні багатодітною вважається сім’я, у якій подружжя перебуває в офіційному шлюбі, проживає разом і виховує трьох або більше дітей. До цього числа можуть входити й діти, які навчаються на денній формі у професійно-технічних чи вищих навчальних закладах — до досягнення ними 23 років.

Такий статус можуть отримати й родини, де один або обидва батьки мають дітей від попередніх шлюбів, якщо ці діти проживають разом із новою сім’єю. Також багатодітною визнається сім’я, у якій мати або батько самостійно виховує трьох і більше дітей.

Як отримати посвідчення багатодітної сім’ї

Офіційним підтвердженням статусу є посвідчення батьків багатодітної сім’ї або дитини з багатодітної родини. Документ оформлюють одному з батьків та дітям, яким виповнилося 6 років.

Для цього потрібно подати заяву до структурних підрозділів місцевої влади або до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Посвідчення видають протягом 10 робочих днів після подання заяви.

Які пільги передбачені для багатодітних родин

Багатодітні сім’ї можуть отримати низку державних пільг, зокрема:

50% зменшення абонплати за квартирний телефон;

50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг;

50% знижки на паливо, якщо житло не має центрального опалення.

При наданні пільг враховується середній дохід сім’ї за останні шість місяців на одну людину. Він не повинен перевищувати встановлений рівень доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Соціальні гарантії для дітей з багатодітних родин

Діти з багатодітних родин мають право на:

щорічне медичне обстеження;

безплатні ліки за рецептом лікаря;

безплатне оздоровлення та відпочинок;

безоплатний проїзд у громадському транспорті (крім таксі);

щомісячну державну допомогу на третю і кожну наступну дитину до 6 років.

Допомога призначається з місяця подання заяви. Якщо у родині одночасно народилося кілька дітей і через це вона стала багатодітною, виплати нараховують на кожну дитину.

Чому можуть скасувати пільги

Виплату державної допомоги можуть припинити у кількох випадках. Наприклад, якщо батьків позбавили батьківських прав або дитину вилучили із сім’ї, якщо батьки відмовилися від її виховання чи кошти використовуються не за призначенням.

Підставою для припинення виплат також може бути передання дитини на повне державне утримання або її влаштування до інтернатного закладу з цілодобовим перебуванням.

Раніше ми писали, що у 2026 році в Україні непрацюючі пенсіонери, які фактично утримують дітей або онуків, можуть щомісяця отримувати додаткову надбавку до пенсії. Сума виплати залежить від того, скільки осіб перебуває на їхньому утриманні.

Також ми розповідали, що батьки зобов’язані виховувати дітей, дбати про їхнє благополуччя та забезпечувати належні умови для життя. Якщо ці обов’язки не виконуються, закон передбачає відповідальність, зокрема значні штрафи.