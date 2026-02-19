Від 150 грн щомісяця — хто з пенсіонерів може оформити доплату у 2026 році

Жінка похилого віку дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році українські пенсіонери, які не працюють і фактично утримують дітей або онуків до, щомісяця зможуть отримувати додаткову надбавку до пенсії. Розмір доплати залежить від кількості утриманців.

Про те, яку доплату можуть отримувати пенсіонери, які утримують дітей або онуків, та як оформити виплати у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 3 пункт постанови Кабміну "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян".

Скільки доплачують пенсіонерам, які піклуються про неповнолітніх у 2026 році

У 2026 році для пенсіонерів, які не працюють і мають на утриманні неповнолітніх дітей або онуків, передбачена додаткова фінансова підтримка від держави. Вона допомагає частково покрити витрати на харчування, навчання та інші потреби дітей.

Надбавка нараховується щомісяця і розрахована для тих, хто реально забезпечує дітей або онуків віком до 18 років. Виплата може надаватися як на власних дітей, так і на онуків, якщо вони перебувають на утриманні пенсіонера та не отримують інших державних соціальних допомог.

Доплата додається до основної пенсії, зокрема:

за віком;

по інвалідності;

за вислугу років.

У 2026 році розмір щомісячної надбавки складає 150 грн на кожну дитину або онука.

Як оформити надбавку у 2026 році

Щоб отримувати надбавку, пенсіонеру потрібно звернутися до місцевого підрозділу Пенсійного фонду за місцем проживання та подати заяву встановленого зразка. До заяви необхідно додати такі документи:

трудову книжку;

ідентифікаційний код;

паспорт громадянина України;

свідоцтво про народження дитини або онука;

довідку від місцевої влади або управління житлового фонду, що підтверджує утримання дитини.

Після перевірки документів Пенсійний фонд ухвалює рішення про нарахування надбавки.

За яких обставин допомогу можуть скасувати

Виплата здійснюється до досягнення дитиною 18 років за умови, що пенсіонер залишається непрацюючим. Якщо людина працевлаштовується або реєструється як фізична особа-підприємець, виплати припиняються.

Люди похилого віку зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд про зміни у своєму статусі зайнятості. Якщо пенсіонер приховає інформацію і отримає зайві кошти, надлишково виплачені гроші доведеться повернути.

