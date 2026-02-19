Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Додаткові гроші для пенсіонерів — як отримувати від 150 грн щомісяця

Додаткові гроші для пенсіонерів — як отримувати від 150 грн щомісяця

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 05:45
Від 150 грн щомісяця — хто з пенсіонерів може оформити доплату у 2026 році
Жінка похилого віку дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році українські пенсіонери, які не працюють і фактично утримують дітей або онуків до, щомісяця зможуть отримувати додаткову надбавку до пенсії. Розмір доплати залежить від кількості утриманців.

Про те, яку доплату можуть отримувати пенсіонери, які утримують дітей або онуків, та як оформити виплати у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на 3 пункт постанови Кабміну "Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян".

Реклама
Читайте також:

Скільки доплачують пенсіонерам, які піклуються про неповнолітніх у 2026 році

У 2026 році для пенсіонерів, які не працюють і мають на утриманні неповнолітніх дітей або онуків, передбачена додаткова фінансова підтримка від держави. Вона допомагає частково покрити витрати на харчування, навчання та інші потреби дітей.

Надбавка нараховується щомісяця і розрахована для тих, хто реально забезпечує дітей або онуків віком до 18 років. Виплата може надаватися як на власних дітей, так і на онуків, якщо вони перебувають на утриманні пенсіонера та не отримують інших державних соціальних допомог.

Доплата додається до основної пенсії, зокрема:

  • за віком;
  • по інвалідності;
  • за вислугу років.

У 2026 році розмір щомісячної надбавки складає 150 грн на кожну дитину або онука. 

Як оформити надбавку у 2026 році

Щоб отримувати надбавку, пенсіонеру потрібно звернутися до місцевого підрозділу Пенсійного фонду за місцем проживання та подати заяву встановленого зразка. До заяви необхідно додати такі документи:

  • трудову книжку;
  • ідентифікаційний код;
  • паспорт громадянина України;
  • свідоцтво про народження дитини або онука;
  • довідку від місцевої влади або управління житлового фонду, що підтверджує утримання дитини.

Після перевірки документів Пенсійний фонд ухвалює рішення про нарахування надбавки. 

За яких обставин допомогу можуть скасувати

Виплата здійснюється до досягнення дитиною 18 років за умови, що пенсіонер залишається непрацюючим. Якщо людина працевлаштовується або реєструється як фізична особа-підприємець, виплати припиняються.

Люди похилого віку зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд про зміни у своєму статусі зайнятості. Якщо пенсіонер приховає інформацію і отримає зайві кошти, надлишково виплачені гроші доведеться повернути.

Раніше ми писали, що з 18 лютого мобільний оператор lifecell припинив підключення абонентів до тарифу "Турбота", який створювався для людей старше 55 років, зокрема для пенсіонерів.

Також ми розповідали, що держава доплачує до пенсії додатково 25% від прожиткового мінімуму для непрацездатних людям з інвалідністю через війну та учасникам бойових дій. У 2026 році це 647 грн на місяць.

пенсії діти гроші пенсіонери Пенсійний Фонд надбавки
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації