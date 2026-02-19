От 150 грн ежемесячно — кто из пенсионеров может оформить доплату в 2026 году

Пожилая женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году украинские пенсионеры, которые не работают и фактически содержат детей или внуков до, ежемесячно смогут получать дополнительную прибавку к пенсии. Размер доплаты зависит от количества иждивенцев.

О том, какую доплату могут получать пенсионеры, которые содержат детей или внуков, и как оформить выплаты в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 3 пункт постановления Кабмина "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан".

Сколько доплачивают пенсионерам, которые заботятся о несовершеннолетних в 2026 году

В 2026 году для пенсионеров, которые не работают и имеют на содержании несовершеннолетних детей или внуков, предусмотрена дополнительная финансовая поддержка от государства. Она помогает частично покрыть расходы на питание, обучение и другие потребности детей.

Надбавка начисляется ежемесячно и рассчитана для тех, кто реально обеспечивает детей или внуков в возрасте до 18 лет. Выплата может предоставляться как на собственных детей, так и на внуков, если они находятся на содержании пенсионера и не получают других государственных социальных пособий.

Доплата добавляется к основной пенсии, в частности:

по возрасту;

по инвалидности;

за выслугу лет.

В 2026 году размер ежемесячной надбавки составляет 150 грн на каждого ребенка или внука.

Как оформить надбавку в 2026 году

Чтобы получать надбавку, пенсионеру нужно обратиться в местное подразделение Пенсионного фонда по месту жительства и подать заявление установленного образца. К заявлению необходимо приложить следующие документы:

трудовую книжку;

идентификационный код;

паспорт гражданина Украины;

свидетельство о рождении ребенка или внука;

справку от местной власти или управления жилищного фонда, подтверждающую содержание ребенка.

После проверки документов Пенсионный фонд принимает решение о начислении надбавки.

При каких обстоятельствах помощь могут отменить

Выплата осуществляется до достижения ребенком 18 лет при условии, что пенсионер остается неработающим. Если человек трудоустраивается или регистрируется как физическое лицо-предприниматель, выплаты прекращаются.

Пожилые люди обязаны сообщать Пенсионный фонд об изменениях в своем статусе занятости. Если пенсионер скроет информацию и получит лишние средства, излишне выплаченные деньги придется вернуть.

