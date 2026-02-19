Видео
Україна
Дополнительные деньги для пенсионеров — как получать от 150 грн ежемесячно

Дата публикации 19 февраля 2026 05:45
От 150 грн ежемесячно — кто из пенсионеров может оформить доплату в 2026 году
Пожилая женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году украинские пенсионеры, которые не работают и фактически содержат детей или внуков до, ежемесячно смогут получать дополнительную прибавку к пенсии. Размер доплаты зависит от количества иждивенцев.

О том, какую доплату могут получать пенсионеры, которые содержат детей или внуков, и как оформить выплаты в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на 3 пункт постановления Кабмина "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан".

Сколько доплачивают пенсионерам, которые заботятся о несовершеннолетних в 2026 году

В 2026 году для пенсионеров, которые не работают и имеют на содержании несовершеннолетних детей или внуков, предусмотрена дополнительная финансовая поддержка от государства. Она помогает частично покрыть расходы на питание, обучение и другие потребности детей.

Надбавка начисляется ежемесячно и рассчитана для тех, кто реально обеспечивает детей или внуков в возрасте до 18 лет. Выплата может предоставляться как на собственных детей, так и на внуков, если они находятся на содержании пенсионера и не получают других государственных социальных пособий.

Доплата добавляется к основной пенсии, в частности:

  • по возрасту;
  • по инвалидности;
  • за выслугу лет.

В 2026 году размер ежемесячной надбавки составляет 150 грн на каждого ребенка или внука.

Как оформить надбавку в 2026 году

Чтобы получать надбавку, пенсионеру нужно обратиться в местное подразделение Пенсионного фонда по месту жительства и подать заявление установленного образца. К заявлению необходимо приложить следующие документы:

  • трудовую книжку;
  • идентификационный код;
  • паспорт гражданина Украины;
  • свидетельство о рождении ребенка или внука;
  • справку от местной власти или управления жилищного фонда, подтверждающую содержание ребенка.

После проверки документов Пенсионный фонд принимает решение о начислении надбавки.

При каких обстоятельствах помощь могут отменить

Выплата осуществляется до достижения ребенком 18 лет при условии, что пенсионер остается неработающим. Если человек трудоустраивается или регистрируется как физическое лицо-предприниматель, выплаты прекращаются.

Пожилые люди обязаны сообщать Пенсионный фонд об изменениях в своем статусе занятости. Если пенсионер скроет информацию и получит лишние средства, излишне выплаченные деньги придется вернуть.

Ранее мы писали, что с 18 февраля мобильный оператор lifecell прекратил подключение абонентов к тарифу "Забота", который создавался для людей старше 55 лет, в частности для пенсионеров.

Также мы рассказывали, что государство доплачивает к пенсии дополнительно 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных людям с инвалидностью из-за войны и участникам боевых действий. В 2026 году это 647 грн в месяц.

пенсии дети деньги пенсионеры Пенсионный Фонд надбавки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
