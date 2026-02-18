lifecell закрывает популярный среди пенсионеров тариф — что изменится для абонентов 55+

Пожилой мужчина разговаривает по телефону. Фото: УНИАН

Мобильный оператор lifecell с 18 февраля прекратил подключение новых пользователей к тарифу "Забота". Этот пакет услуг был создан специально для людей в возрасте от 55 лет, прежде всего для пенсионеров.

О том, как изменится условия тарифного плана для пенсионеров с 18 февраля, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на официальный сайт lifecell.

Реклама

Читайте также:

Как изменятся условия тарифа для абонентов 55+

Сейчас оформить этот тариф больше невозможно, однако абоненты, которые подключились ранее, продолжают пользоваться им на измененных условиях.

Тариф "Забота" ввели в 2025 году специально для людей в возрасте 55+. Для подключения нужно было подтвердить возраст с помощью документа. Пакет предусматривал:

20 ГБ мобильного интернета;

безлимитные звонки внутри сети;

1000 минут на другие украинские номера;

неограниченный доступ к отдельным мессенджерам и соцсетям.

Условия тарифного плана "Забота". Фото: Скриншот/lifecell

Для действующих клиентов с 18 февраля абонплата увеличилась со 100 до 190 гривен в месяц. А уже с 19 февраля тариф будет иметь новое название — "Акционный тарифный план Забота".

Стартовые пакеты старой версии тарифа, которые еще остались в продаже, при активации автоматически переводятся на условия пакета "Универсальный". Новым пользователям в рамках этого предложения начисляется 150 бонусных баллов на счет.

"Абоненты, условия обслуживания которых будут изменены, имеют право прекратить действие договора в одностороннем порядке, если они не согласны на измененные условия, в течение семи календарных дней после уведомления об изменениях", — отмечается в сообщении.

Что еще изменится для абонентов lifecell с 18 февраля

С той же даты компания пересмотрела условия еще нескольких тарифов:

Тариф "Мега" теперь стоит 550 грн за четыре недели вместо 500 грн, то есть подорожал на 50 грн. Для идентифицированных, персонифицированных и перенесенных номеров цена сохранилась на акционном уровне — 450 грн и 350 грн соответственно. Тариф "Макси": для номеров, перенесенных в сеть оператора, стоимость выросла со 190 до 270 грн за четыре недели. Для идентифицированных или персонифицированных номеров — 350 грн вместо 250 грн, а стандартная цена для других абонентов — 400 грн вместо 300 грн.

Повышение стоимости коснулось только новых абонентов — для тех, кто подключился ранее, цены остались неизменными.

Ранее мы писали, что из-за роста цен на мобильную связь украинцы ищут способы экономить. Поэтому операторы предлагают пакеты с выгодными скидками, чтобы удовлетворить потребности абонентов.

Также мы рассказывали, что многие люди выбирают тарифы не по цене, а по количеству услуг. Молодежь и подростки больше нуждаются в интернете — чем больше трафика, тем удобнее. Поэтому операторы подготовили несколько выгодных пакетов.