lifecell закриває популярний серед пенсіонерів тариф — що зміниться для абонентів 55+

Мобільний оператор lifecell з 18 лютого припинив підключення нових користувачів до тарифу "Турбота". Цей пакет послуг був створений спеціально для людей віком від 55 років, насамперед для пенсіонерів.

Про те, як зміниться умови тарифного плану для пенсіонерів з 18 лютого, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт lifecell.

Як зміняться умови тарифу для абонентів 55+

Наразі оформити цей тариф більше неможливо, однак абоненти, які підключилися раніше, продовжують користуватися ним на змінених умовах.

Тариф "Турбота" запровадили у 2025 році спеціально для людей віком 55+. Для підключення потрібно було підтвердити вік за допомогою документа. Пакет передбачав:

20 ГБ мобільного інтернету;

безлімітні дзвінки всередині мережі;

1000 хвилин на інші українські номери;

необмежений доступ до окремих месенджерів і соцмереж.

Умови тарифного плану "Турбота". Фото: Скриншот/lifecell

Для чинних клієнтів з 18 лютого абонплата збільшилася зі 100 до 190 гривень на місяць. А вже з 19 лютого тариф матиме нову назву — "Акційний тарифний план Турбота".

Стартові пакети старої версії тарифу, які ще залишилися у продажу, при активації автоматично переводяться на умови пакета "Універсальний". Новим користувачам у межах цієї пропозиції нараховується 150 бонусних балів на рахунок.

"Абоненти, умови обслуговування яких буде змінено, мають право припинити дію договору в односторонньому порядку якщо вони не погоджуються на змінені умови, протягом семи календарних днів після повідомлення про зміни", — зазначається в повідомленні.

Що ще зміниться для абонентів lifecell з 18 лютого

З тієї ж дати компанія переглянула умови ще кількох тарифів:

Тариф "Мега" тепер коштує 550 грн за чотири тижні замість 500 грн, тобто подорожчав на 50 грн. Для ідентифікованих, персоніфікованих і перенесених номерів ціна збереглася на акційному рівні — 450 грн та 350 грн відповідно. Тариф "Максі": для номерів, перенесених у мережу оператора, вартість зросла з 190 до 270 грн за чотири тижні. Для ідентифікованих або персоніфікованих номерів — 350 грн замість 250 грн, а стандартна ціна для інших абонентів — 400 грн замість 300 грн.

Підвищення вартості торкнулося лише нових абонентів — для тих, хто підключився раніше, ціни залишилися незмінними.

Раніше ми писали, що через зростання цін на мобільний зв’язок українці шукають способи економити. Тож оператори пропонують пакети з вигідними знижками, щоб задовольнити потреби абонентів.

Також ми розповідали, що багато людей обирають тарифи не за ціною, а за кількістю послуг. Молодь і підлітки більше потребують інтернету — чим більше трафіку, тим зручніше. Тому оператори підготували кілька вигідних пакетів.