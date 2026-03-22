Державні гарантії для донорів крові: перелік пільг та що змінилось у 2026

Чоловік здає кров в лікарні.

Деякі українці добровільно здають кров, щоб допомогти іншим. Для підтримки таких громадян, державою передбачено низку пільг. Однак з 26 січня 2026 року деякі з них було скасовано.

Про те, які пільги для донорів крові скасували у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області.

Які пільги більше не надаються донорам крові в Україні

Відповідно до закону "Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові", з 26 січня 2026 року в Україні перестануть діяти такі пільги для донорів:

обов’язковий додатковий день відпочинку після здачі крові;

надбавка до пенсії для Почесних донорів України у розмірі 10% від прожиткового мінімуму;

виплата 100% допомоги по тимчасовій непрацездатності незалежно від стажу страхування;

надбавки до стипендій та грошового забезпечення для військовослужбовців строкової служби.

Які пільги для донорів крові продовжують надавати у 2026 році в Україні

Але не всі пільги скасовують. Відповідно до ст. 124 Кодексу законів про працю України, донори все ще зберігають такі права:

звільнення від роботи у день здачі крові або її компонентів з повним збереженням середньої зарплати, незалежно від того, у державному чи приватному підприємстві вони працюють;

безплатне медичне обстеження перед донацією та безоплатне харчування або компенсація вартості обіду в день здачі крові.

Також у ПФУ зазначили, що якщо донор не використав додатковий день відпочинку за донацію, зроблену до 26 січня 2026 року, він може використати його пізніше або приєднати до щорічної відпустки. Це право залишається.

Раніше ті, хто здавав кров у сумарній кількості двох максимально допустимих доз, плазму у чотирьох дозах методом аферезу або тромбоцити у двох дозах методом аферезу, отримували 100% середньої зарплати під час тимчасової непрацездатності, незалежно від стажу страхування.

Ця пільга діяла протягом року після донації. Після 26 січня 2026 року вона більше не надається, але ті, хто скористався правом до цієї дати, зможуть отримати її протягом року після здійсненої донації, як і раніше.

