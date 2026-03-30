Выплаты за опеку над ребенком: суммы и как оформить в 2026 году

Выплаты за опеку над ребенком: суммы и как оформить в 2026 году

Дата публикации 30 марта 2026 10:16
Человек держит в руках конверт с деньгами. Фото: Новини.LIVE

Опекуны и попечители детей-сирот или тех, кто остался без родительской опеки, могут получать ежемесячные выплаты от государства. Деньги назначают после оформления опеки. Однако их не платят, если ребенок полностью находится на государственном содержании.

О том, какие выплаты могут получать семьи с детьми, над которыми установлена опека или попечительство в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Какую сумму выплачивают семьям с детьми под опекой и попечительством в Украине

Помощь назначается на год с момента подачи заявления и выплачивается ежемесячно до 18 лет. Чтобы ее продлить, нужно снова подать заявление и подтвердить доходы, которые получает опекун ребенка. Сколько именно платят зависит от возраста ребенка:

  • на малышей до 6 лет выплачивают 7 042,50 грн;
  • на детей от 6 до 18 лет доплата составляет — 8 780 грн.

Для детей с инвалидностью суммы больше:

  • до 6 лет — 9 859,50 грн;
  • от 6 до 18 лет — 12 292 грн.

Если ребенок уже получает какие-то деньги (например, пенсию, алименты или стипендию), тогда помощь считают как разницу между установленным уровнем (2,5 или 3,5 прожиточных минимумов) и теми выплатами, которые уже есть.

Для детей с инвалидностью выплаты дают на период, который указан в медицинском заключении. Если инвалидность продлевают, деньги снова начинают выплачивать после перерыва.

Какие документы нужно подать для назначения выплат

Чтобы оформить пособие, нужно собрать такие документы:

  1. Заявление от опекуна или попечителя.
  2. Копию решения об установлении опеки.
  3. Копию свидетельства о рождении ребенка.
  4. Медицинское заключение (если ребенок имеет инвалидность).
  5. Справку о долгах по алиментам или информацию о стипендии.

Подать документы можно лично в сервисном центре Пенсионного фонда или через ЦПАУ, через уполномоченное лицо местной власти или военной администрации, а также онлайн — на веб-портале Пенсионного фонда, в мобильном приложении или через портал "Дія".

Ранее Новини.LIVE писали, что с 1 января 2026 года в семье с детьми Германии получают немного больше денег от государства. Повысили основную выплату Kindergeld, а также увеличили доплаты для малообеспеченных семей и расширили налоговые льготы для родителей.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине запускают новую денежную помощь для пострадавших от войны. Но платить будут не всем — будут четкие требования и проверки. В первую очередь деньги получат люди с прифронтовых территорий.

Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Андрей Жинкин
