Уряд виділив 56,6 млн грн на підтримку деяких родин: хто отримає 6500 грн допомоги

Витрати на дітей завжди займають значну частину сімейного бюджету. Особливо важко родинам, де виховуються діти з інвалідністю підгрупи А — це неповнолітні з високою втратою здоров’я, які потребують постійного стороннього догляду. Щоб допомогти таким сім’ям, уряд вирішив використати 56,6 млн грн донорських коштів для одноразових виплат. Гроші підуть на базові потреби та щоденний догляд за дітьми.

Про те, які виплати зможуть отримати сім'ї, де виховуються діти з інвалідністю підгрупи А, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Прем'єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Які виплати отримають родини з дітьми, у яких інвалідністю підгрупи А

Кожна родина отримає 6 500 грн. Виплати отримають понад 8700 сімей у дев’яти областях:

Одеській. Сумській. Донецькій. Харківській. Запорізькій. Херсонській. Чернігівській. Миколаївській. Дніпропетровській.

"Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє спрямувати 56,6 млн грн донорської допомоги на одноразові виплати таким сім’ям — на базові потреби та щоденний догляд за дітьми", — повідомила Свириденко.

Це додаткові адресні виплати, які фінансуються донорськими коштами у співпраці з ЮНІСЕФ в рамках гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню. Основна частина допомоги — 49,9 млн грн — надійшла як основна донорська підтримка, ще 6,7 млн грн — це кошти, раніше залучені для гуманітарних потреб, а також ресурси спеціального фонду державного бюджету.

Як отримати гроші у 2026 році

Виплати проводитиме Пенсійний фонд. Гроші надійдуть на банківські рахунки родин протягом кількох місяців. Для багатьох сімей з дітьми підгрупи А це буде важлива підтримка для покриття щоденних потреб.

