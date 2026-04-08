Как получить 1500 грн помощи через Укрпочту: инструкция для клиентов

С 8 апреля в Украине начали выплачивать разовую денежную помощь для отдельных категорий граждан. Речь идет о пенсионерах, людях с инвалидностью, малообеспеченных семьях, внутренне перемещенных лицах, многодетных семьях, одиноких матерях и других получателях социальной поддержки. Деньги можно получить на карту или через Укрпочту.

О том, как украинцам получить дополнительные 1500 грн через Укрпочту, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Укрпочту.

Как украинцам получить 1500 грн от государства через Укрпочту

Получить деньги достаточно просто. Если человек уже получает пенсию или соцвыплаты через Укрпочту — средства или принесет почтальон, или их можно будет забрать в отделении вместе с основной выплатой. Никаких заявлений подавать не нужно и через "Дію" тоже ничего оформлять не надо — все начисляется автоматически.

"Не нужно никаких заявлений, справок или регистраций. Деньги придут или на отделение, или в руки от почтальона", — отмечается в сообщении.

Доплату дадут только тем, у кого общая сумма всех выплат вместе с надбавками не превышает 25 950 гривен. Однако и категории, которые получат помощь независимо от дохода.

Читайте также:

Это люди, которые непосредственно участвовали в защите Украины, родственники погибших или пропавших без вести военных, а также ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС.

Даже если человек подпадает сразу под несколько категорий, деньги все равно выплатят только один раз.

Кто именно может рассчитывать на помощь

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что прежде всего это те, кто получает различные виды пенсий — по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, за выслугу лет или специальные пенсии (например, госслужащие, военные или ученые).

Также выплаты предусмотрены для тех, кто получает социальную помощь:

ВПЛ;

одинокие матери;

многодетные семьи;

малообеспеченные семьи;

опекуны, приемные родители;

люди без права на пенсию;

люди, которые ухаживают за больными;

люди с инвалидностью (включая детей) и другие.

Кроме того, помощь получат и семьи с детьми — в частности в случаях, когда родители не платят алименты или ребенок остался без родительской опеки.

Ранее Новини.LIVE писали, что в 2026 году в Украине до сих пор много людей живут без природного газа. Для них, особенно если доходы небольшие, государство дает помощь — субсидию на покупку баллонного газа или твердого топлива.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине работает программа "Ребенок не один". Она предусматривает временные выплаты детям, которые из-за войны остались без родительского ухода, но еще не имеют статуса сироты.