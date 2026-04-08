Як отримати 1500 грн допомоги через Укрпошту: інструкція для клієнтів

Як отримати 1500 грн від держави через Укрпошту. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

З 8 квітня в Україні почали виплачувати разову грошову допомогу для окремих категорій громадян. Йдеться про пенсіонерів, людей з інвалідністю, малозабезпечені сім’ї, внутрішньо переміщених осіб, багатодітні родини, одиноких матерів та інших отримувачів соціальної підтримки. Гроші можна отримати на картку або через Укрпошту.

Як українцям отримати додаткові 1500 грн через Укрпошту

Як українцям отримати 1500 грн від держави через Укрпошту

Отримати гроші досить просто. Якщо людина вже отримує пенсію чи соцвиплати через Укрпошту — кошти або принесе листоноша, або їх можна буде забрати у відділенні разом з основною виплатою. Ніяких заяв подавати не потрібно і через "Дію" теж нічого оформлювати не треба — все нараховується автоматично.

"Не потрібно жодних заяв, довідок чи реєстрацій. Гроші прийдуть або на відділення, або в руки від листоноші", — зазначається у повідомленні.

Доплату дадуть лише тим, у кого загальна сума всіх виплат разом із надбавками не перевищує 25 950 гривень. Однак й категорії, які отримають допомогу незалежно від доходу.

Це люди, які безпосередньо брали участь у захисті України, родичі загиблих або зниклих безвісти військових, а також ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС.

Навіть якщо людина підпадає одразу під кілька категорій, гроші все одно виплатять лише один раз.

Хто саме може розраховувати на допомогу

В Пенсійному фонді України пояснили, що передусім це ті, хто отримує різні види пенсій — за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, за вислугу років або спеціальні пенсії (наприклад, держслужбовці, військові чи науковці).

Також виплати передбачені для тих, хто отримує соціальну допомогу:

ВПО;

одинокі матері;

багатодітні родини;

малозабезпечені сім’ї;

опікуни, прийомні батьки;

люди без права на пенсію;

люди, які доглядають за хворими;

люди з інвалідністю (включно з дітьми) та інші.

Крім того, допомогу отримають і сім’ї з дітьми — зокрема у випадках, коли батьки не сплачують аліменти або дитина залишилась без батьківського піклування.

