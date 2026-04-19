Статус людини з інвалідністю внаслідок війни: як оформити, перелік пільг та розмір виплат у 2026 році

Людина тримає конверт з грошима. Фото: Новини.LIVE

Поранення на війні — це не лише серйозна шкода здоров’ю, а ще й підстава отримати допомогу від держави. Зокрема можна оформити статус людини з інвалідністю внаслідок війни. Він відкриває доступ до розширеного переліку пільг та гарантує підвищені виплати від держави.

Про те, хто може отримати статус людини з інвалідністю внаслідок війни та що він дає у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Міністерство у справах ветеранів України.

Хто має право оформити статус людини з інвалідністю внаслідок війни

Податися можуть як військові, так і цивільні, якщо вони отримали травми, контузії чи захворювання під час війни. Це стосується учасників АТО, ООС, міжнародних місій, Революції Гідності, а також людей, які займалися розмінуванням чи іншими небезпечними роботами.

Як оформити статус людини з інвалідністю внаслідок війни

Спочатку потрібно пройти медичні комісії. Для військових — це військово-лікарська комісія та оцінювання повсякденного функціонування. Саме там встановлюють, чи пов’язана інвалідність із війною.

Після цього необхідно подати заяву, медичний висновок і довідку про участь у бойових діях чи інших операціях. Іноді можуть попросити додаткові документи.

Це можна зробити онлайн через "Дію", у підрозділах ветеранської політики або через ЦНАП. Подати документи можна особисто, через представника або навіть поштою. Заяву розглядають до 30 днів.

Серед причин, через які можуть відмовити у статусі людини з інвалідністю внаслідок війни, можна виділити: неправдиві дані, підроблені документи, судимість за тяжкий злочин або якщо не доведено зв’язок інвалідності з війною. У разі відмови рішення можна оскаржити в суді.

Які виплати та пільги отримують люди з інвалідністю внаслідок війни

На сайті Пенсійного фонду України зазначається, що з 1 березня 2026 року мінімальні пенсії для людей з інвалідністю внаслідок війни такі:

18 885 грн — для людей з інвалідністю І групи;

15 494 грн — для людей з інвалідністю ІІ групи;

10 625 грн — для людей з інвалідністю ІІІ групи.

У ці суми входять усі надбавки, індексації та підвищення (крім окремих спеціальних виплат). Окрім пенсій, статус дає й інші соціальні гарантії:

щорічні безоплатні медогляди та ліки;

пріоритет у виділенні земельних ділянок;

першочергове право на капремонт житла;

додаткова оплачувана відпустка (14 днів);

безкоштовне зубне протезування без черги;

100% оплата лікарняних незалежно від стажу;

збереження робочого місця при скороченні штату.

Також передбачені великі знижки на комуналку. На сайті Міністерства у справах ветеранів зазначається, що громадяни з інвалідністю внаслідок війни можуть не платити за користування житлом у межах встановлених норм.

Йдеться про 21 кв. метр загальної площі на кожного, хто має право на пільгу і постійно проживає в оселі. Додатково враховується ще 10,5 кв. метра на всю сім’ю.

Також діє повна (100%) знижка на оплату комунальних послуг — електроенергії, газу та інших побутових послуг. Вона надається в межах середніх норм споживання. Для опалення житла застосовуються ті ж норми площі:

21 кв. метр на кожного пільговика;

плюс 10,5 кв. метра на сім’ю.

Якщо в родині лише непрацездатні особи, діє ще більша норма — знижка розраховується на подвійну площу: 42 кв. метри на людину та 21 кв. метр на сім’ю.

Раніше Новини.LIVE писали, що деякі люди з інвалідністю з квітня 2026 року можуть тимчасово залишитися без виплат. Зазвичай таку пенсію призначають не назавжди, а на певний строк. Коли він закінчується, потрібно знову підтвердити право на гроші. Якщо цього не зробити — виплати можуть призупинити.

Також Новини.LIVE розповідали, що для отримання пенсії по інвалідності, потрібен певний страховий стаж. Але він є не у всіх. Якщо стажу не вистачає, у пенсії можуть відмовити. Тоді замість неї можуть оформити соціальну допомогу, яку виплачують органи соцзахисту.