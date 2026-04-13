Пенсії для людей з інвалідністю: хто може втратити право на виплати у квітні 2026 року

Гроші лежать на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE

Деякі люди з інвалідністю з квітня 2026 року можуть тимчасово втратити виплати. Це стосується громадян, які не встигли пройти повторний медогляд.

Про те, хто може втратити виплати по інвалідності у квітні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Чому люди з інвалідністю можуть втратити виплати

В Пенсійному фонді нагадали, що в більшості випадків пенсії по інвалідності призначаються на конкретний термін, а не назавжди. Коли цей термін закінчується, потрібно підтвердити право на отримання виплат. Якщо цього не зробити, нарахування пенсії автоматично припиняється.

"Відповідно, коли період, на який призначено пенсію, завершується, або умова, від якої вона залежить, не виконується, — виплата пенсії припиняється", — зазначають у ПФУ.

В Україні запровадили новий спосіб оцінки повсякденного функціонування людини. Це сучасний метод, який допомагає об’єктивно визначити, як стан здоров’я впливає на щоденне життя. Ця оцінка потрібна для продовження або зміни статусу інвалідності, а також для складання індивідуальної програми реабілітації.

Хто може втратити виплати по інвалідності у квітні

На сайті Міністерства охорони здоров'я України зазначається, що з 1 квітня 2025 року оцінювання повсякденного функціонування повинні пройти люди, які отримали інвалідність до запровадження нової системи та не встигли пройти повторний огляд у встановлені строки. Це стосується:

чоловіків 25–60 років з II або III групою інвалідності, які мали пройти медогляд у 2022–2024 роках, але з якихось причин цього не зробили;

решти людей, які не змогли пройти обстеження під час воєнного стану — вони мали час до 1 квітня 2026 року.

Є й винятки. Не потрібно проходити оцінку військовим і працівникам цивільного захисту, а також:

тим, кому інвалідність встановлено безстроково;

людям, яким інвалідність встановили після 2025 року і строк перегляду ще не настав;

людям, які перебувають на територіях бойових дій чи тимчасово окупованих регіонах.

Пацієнти з тяжкими порушеннями органів або серйозними захворюваннями, наприклад онкологічними чи психічними, також не зобов’язані проходити оцінку.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні люди з інвалідністю можуть отримувати не лише пенсію або державну допомогу, а й різні пільги. У 2026 році це безплатна медицина, знижки або безплатний проїзд в транспорті та програми для підтримки здоров’я.

Також Новини.LIVE розповідали, що найчастіше людям з інвалідністю призначають пенсію, але для цього потрібен певний страховий стаж — час, коли людина офіційно працювала й платила внески. Якщо його не вистачає, такі виплати можуть не призначити. У такому випадку передбачено інший механізм підтримки — соціальну пенсію.