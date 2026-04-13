Пенсии для людей с инвалидностью: кто может потерять право на выплаты в апреле 2026 года

Некоторые люди с инвалидностью с апреля 2026 года могут временно потерять выплаты. Это касается граждан, которые не успели пройти повторный медосмотр.

О том, кто может потерять выплаты по инвалидности в апреле 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Почему люди с инвалидностью могут потерять выплаты

В Пенсионном фонде напомнили, что в большинстве случаев пенсии по инвалидности назначаются на конкретный срок, а не навсегда. Когда этот срок заканчивается, нужно подтвердить право на получение выплат. Если этого не сделать, начисление пенсии автоматически прекращается.

"Соответственно, когда период, на который назначена пенсия, завершается, или условие, от которого она зависит, не выполняется, — выплата пенсии прекращается", — отмечают в ПФУ.

В Украине ввели новый способ оценки повседневного функционирования человека. Это современный метод, который помогает объективно определить, как состояние здоровья влияет на повседневную жизнь. Эта оценка нужна для продления или изменения статуса инвалидности, а также для составления индивидуальной программы реабилитации.

Кто может потерять выплаты по инвалидности в апреле

На сайте Министерства здравоохранения Украины отмечается, что с 1 апреля 2025 года оценивание повседневного функционирования должны пройти люди, которые получили инвалидность до введения новой системы и не успели пройти повторный осмотр в установленные сроки. Это касается:

мужчин 25-60 лет со II или III группой инвалидности, которые должны были пройти медосмотр в 2022-2024 годах, но по каким-то причинам этого не сделали;

остальных людей, которые не смогли пройти обследование во время военного положения — у них было время до 1 апреля 2026 года.

Есть и исключения. Не нужно проходить оценку военным и работникам гражданской защиты, а также:

тем, кому инвалидность установлена бессрочно;

людям, которым инвалидность установили после 2025 года и срок пересмотра еще не наступил;

людям, которые находятся на территориях боевых действий или временно оккупированных регионах.

Пациенты с тяжелыми нарушениями органов или серьезными заболеваниями, например онкологическими или психическими, также не обязаны проходить оценку.

