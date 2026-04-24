Пільги та виплати для чорнобильців: як держава підтримує постраждалих через 40 років після аварії

Підтримка чорнобильців у 2026 році. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

У 2026 році минає вже 40 років від найбільшої техногенної аварії в історії — вибуху на Чорнобильській АЕС. Ця трагедія призвела до сильного радіоактивного забруднення і серйозно вплинула на життя мільйонів людей. У держбюджеті на 2026 рік передбачили значні кошти для підтримки громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. На соціальні виплати та пільги заклали 2,2 млрд грн, а на пенсії — ще 24,5 млрд грн. Тож значна частина громадян України може розраховувати на додаткову підтримку від держави.

Про те, скільки людей постраждало від аварії на ЧАЕС та яку підтримку держава надає цій категорії громадян у 2026 році, повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності України у відповідь на запит сайту Новини.LIVE.

Скільки людей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, отримують пільги від держави у 2026 році

Станом на 1 січня 2026 року загальна кількість громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та мають право на пільги від держави становить 1 253 303 осіб. Серед них:

135 180 ліквідаторів аварії на ЧАЕС, зокрема:

Категорія 1 — 43 727 осіб. Категорія 2 — 72 124 осіб. Категорія 3 — 19 329 осіб.

1 116 901 постраждалий від катастрофи, зокрема:

Категорія 1 — 43 479 осіб. Категорія 2 — 39 775 осіб. Категорія 3 — 236 188 осіб. Категорія 4 — 588 133 осіб.

Скільки чорнобильців отримують допомогу від держави у 2026 році. Графіка: Новини.LIVE

Усі ці люди мають право на пільги та компенсації відповідно до закону про статус і соціальний захист постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

На які пільги можуть розраховувати чорнобильці у 2026 році

Для громадян, які належать до 1 категорії держава гарантує такі пільги:

Читайте також:

50% знижки на оплату житла, комунальних послуг і телефонного зв’язку (в межах норм);

компенсацію 50% вартості палива для тих, хто живе без центрального опалення;

безплатний проїзд у міському та приміському транспорті (крім таксі);

безплатну поїздку раз на рік у будь-яку точку України й назад (залізничним, автомобільним, авіа чи водним транспортом).

Для 2 категорії передбачені подібні пільги:

компенсація вартості палива;

50% знижки на житло, комуналку та зв’язок;

безплатний проїзд у міському транспорті (для ліквідаторів);

50% знижки на поїздку Україною раз на рік (залізничним, автомобільним, авіа чи водним транспортом).

Пільги на комунальні послуги, паливо та зв’язок надаються, якщо середній дохід сім’ї не перевищує встановлений урядом рівень.

Для 3 категорії діє більш обмежена підтримка — зокрема, відшкодування 50% вартості палива для тих, хто проживає у забруднених зонах і не має центрального опалення (також з урахуванням доходу).

Окремі компенсації надаються за місцем роботи:

оплата додаткової відпустки (14 робочих днів);

виплата у трикратному розмірі середньої зарплати у разі скорочення;

доплата при переведенні на нижче оплачувану роботу за станом здоров’я;

збереження зарплати під час переїзду (до 14 днів) і під час перекваліфікації (до року).

Також передбачено доплати тим, хто працює в зоні відчуження, та виплати за час вимушеного простою для тих, хто підлягає відселенню.

На які виплати від держави можуть розраховувати чорнобильці у 2026 році

За даними Пенсійного фонду України, з березня 2026 року в Україні підвищили мінімальні пенсії для людей з інвалідністю, яка пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Детальніше про розмір виплат для постраждалих можна ознайомитись на інфографіці.

Мінімальні пенсії по інвалідності у чорнобильців у 2026 році. Графіка: Новини.LIVE

Також із січня цього року збільшили доплату для непрацюючих пенсіонерів, які постраждали від Чорнобильської катастрофи та живуть у забруднених зонах. Раніше це було 2 361 грн, тепер — 2 595 грн. Станом на квітень таку доплату отримують майже 135 тисяч людей.

Окремо держава встановила гарантований мінімум для ліквідаторів аварії, у яких інвалідність пов’язана з ЧАЕС. Тут суми вже вищі й залежать від середньої зарплати по країні. Від березня 2026 року вони не можуть бути меншими ніж:

для І групи — 20 653,55 грн;

для ІІ групи — 16 522,84 грн;

для ІІІ групи — 12 392,13 грн.

У ці суми вже включені всі основні доплати й надбавки (крім виплат за особливі заслуги). Що стосується звичайної пенсії за віком для чорнобильців, то тут нічого не змінилося — її, як і раніше, рахують залежно від стажу та зарплати людини.

