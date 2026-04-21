Пенсії для чорнобильців в Україні: вимоги до стажу та мінімальний розмір виплат у 2026 році

Жінка похилого віку тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році українці, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, отримують виплати та соціальну підтримку від держави. Однак умови виходу на пенсію для ліквідаторів і людей, що проживали або працювали на забруднених територіях трохи відрізняються.

Про те, скільки стажу потрібно мати учасникам ліквідації й постраждалим від аварії на ЧАЕС для виходу на пенсію та на які виплати вони можуть розраховувати у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

Умови виходу на пенсію для чорнобильців

Громадяни, які працювали або жили в зонах радіоактивного забруднення, можуть оформити пенсію за віком раніше. Пенсійний вік у таких випадках зменшується від 1 до 13 років — усе залежить від ступеня впливу та умов проживання чи роботи. Вимоги до страхового стажу також зменшуються пропорційно. Але є мінімальна межа — не менше 15 років стажу.

Для учасників ліквідації наслідків аварії передбачені окремі пільги. Вони можуть вийти на пенсію раніше на:

5 років;

8 років;

10 років.

Це залежить від періоду участі та часу перебування в зоні відчуження.

Якщо ліквідатор працював у підземних умовах або виконував особливо шкідливі чи важкі роботи (так званий Список №1), пенсійний вік додатково зменшується ще на 3 роки. Для цього потрібно мати відповідний стаж:

чоловікам — щонайменше 10 років;

жінкам — не менше 7 років і 6 місяців.

Якщо ж ідеться про роботи зі шкідливими й важкими умовами (Список №2), пенсійний вік зменшують ще на 1 рік. У цьому випадку необхідний стаж для чоловіків — від 12 років 6 місяців, а жінкам — від 10 років.

Люди, які не брали участі в ліквідації, але проживали або працювали на забруднених територіях, також мають право на дострокову пенсію — від 1 до 10 років раніше.

Як і для ліквідаторів, за наявності стажу за Списком №1 пенсійний вік можуть додатково зменшити на 2 роки, а за Списком №2 — ще на 1 рік (за аналогічних вимог до стажу).

На які виплати розраховувати людям, які постраждали від аварії на ЧАЕС

Якщо інвалідність пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, пенсію призначають як компенсацію фактичних втрат. З 1 березня 2026 року мінімальні суми такі:

І група — 11 048,25 грн;

ІІ група — 8 838,60 грн;

ІІІ група (а також діти з інвалідністю) — 6 813,08 грн.

Ці суми щороку переглядаються та індексуються відповідно до рішень уряду.

Для учасників ліквідації аварії, у яких інвалідність пов’язана з ЧАЕС, передбачені підвищені мінімальні виплати. Вони прив’язані до середньої зарплати по Україні (за 2025 рік — 20 653,55 грн). Відповідно, з 1 березня 2026 року пенсія не може бути меншою за:

І група — 20 653,55 грн;

ІІ група — 16 522,84 грн;

ІІІ група — 12 392,13 грн.

У ці суми вже входять усі надбавки, доплати та індексації (крім доплат за особливі заслуги).

Що стосується звичайної пенсії за віком, то вона розраховується за стандартними правилами з урахуванням тривалості страхового стажу та рівня заробітної плати.

