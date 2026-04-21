Пенсии для чернобыльцев в Украине: требования к стажу и минимальный размер выплат в 2026 году

Пожилая женщина держит деньги в руках.

В 2026 году украинцы, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС, получают выплаты и социальную поддержку от государства. Однако условия выхода на пенсию для ликвидаторов и людей, проживавших или работавших на загрязненных территориях немного отличаются.

О том, сколько стажа нужно иметь участникам ликвидации и пострадавшим от аварии на ЧАЭС для выхода на пенсию и на какие выплаты они могут рассчитывать в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

Условия выхода на пенсию для чернобыльцев

Граждане, которые работали или жили в зонах радиоактивного загрязнения, могут оформить пенсию по возрасту раньше. Пенсионный возраст в таких случаях уменьшается от 1 до 13 лет — все зависит от степени воздействия и условий проживания или работы. Требования к страховому стажу также уменьшаются пропорционально. Но есть минимальный предел — не менее 15 лет стажа.

Для участников ликвидации последствий аварии предусмотрены отдельные льготы. Они могут выйти на пенсию раньше на:

5 лет;

8 лет;

10 лет.

Это зависит от периода участия и времени пребывания в зоне отчуждения.

Если ликвидатор работал в подземных условиях или выполнял особо вредные или тяжелые работы (так называемый Список №1), пенсионный возраст дополнительно уменьшается еще на 3 года. Для этого нужно иметь соответствующий стаж:

мужчинам — не менее 10 лет;

женщинам — не менее 7 лет и 6 месяцев.

Если же речь идет о работах с вредными и тяжелыми условиями (Список №2), пенсионный возраст уменьшают еще на 1 год. В этом случае необходимый стаж для мужчин — от 12 лет 6 месяцев, а женщинам — от 10 лет.

Люди, которые не участвовали в ликвидации, но проживали или работали на загрязненных территориях, также имеют право на досрочную пенсию — от 1 до 10 лет раньше.

Как и для ликвидаторов, при наличии стажа по Списку №1 пенсионный возраст могут дополнительно уменьшить на 2 года, а по Списку №2 — еще на 1 год (при аналогичных требованиях к стажу).

На какие выплаты рассчитывать людям, пострадавшим от аварии на ЧАЭС

Если инвалидность связана с последствиями Чернобыльской катастрофы, пенсию назначают как компенсацию фактических потерь. С 1 марта 2026 года минимальные суммы следующие:

І группа — 11 048,25 грн;

ІІ группа — 8 838,60 грн;

ІІІ группа (а также дети с инвалидностью) — 6 813,08 грн.

Эти суммы ежегодно пересматриваются и индексируются в соответствии с решениями правительства.

Для участников ликвидации аварии, у которых инвалидность связана с ЧАЭС, предусмотрены повышенные минимальные выплаты. Они привязаны к средней зарплате по Украине (за 2025 год — 20 653,55 грн). Соответственно, с 1 марта 2026 года пенсия не может быть меньше:

І группа — 20 653,55 грн;

ІІ группа — 16 522,84 грн;

ІІІ группа — 12 392,13 грн.

В эти суммы уже входят все надбавки, доплаты и индексации (кроме доплат за особые заслуги).

Что касается обычной пенсии по возрасту, то она рассчитывается по стандартным правилам с учетом продолжительности страхового стажа и уровня заработной платы.

