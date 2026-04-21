Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаМир туризмаКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСтильМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Пенсия пострадавших от аварии на ЧАЭС: требования к стажу и размер выплат

Пенсия пострадавших от аварии на ЧАЭС: требования к стажу и размер выплат

Ua ru
Дата публикации 21 апреля 2026 06:39
Пенсии для чернобыльцев в Украине: требования к стажу и минимальный размер выплат в 2026 году
Пожилая женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году украинцы, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС, получают выплаты и социальную поддержку от государства. Однако условия выхода на пенсию для ликвидаторов и людей, проживавших или работавших на загрязненных территориях немного отличаются.

О том, сколько стажа нужно иметь участникам ликвидации и пострадавшим от аварии на ЧАЭС для выхода на пенсию и на какие выплаты они могут рассчитывать в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области.

Условия выхода на пенсию для чернобыльцев

Граждане, которые работали или жили в зонах радиоактивного загрязнения, могут оформить пенсию по возрасту раньше. Пенсионный возраст в таких случаях уменьшается от 1 до 13 лет — все зависит от степени воздействия и условий проживания или работы. Требования к страховому стажу также уменьшаются пропорционально. Но есть минимальный предел — не менее 15 лет стажа.

Для участников ликвидации последствий аварии предусмотрены отдельные льготы. Они могут выйти на пенсию раньше на:

  • 5 лет;
  • 8 лет;
  • 10 лет.

Это зависит от периода участия и времени пребывания в зоне отчуждения.

Читайте также:

Если ликвидатор работал в подземных условиях или выполнял особо вредные или тяжелые работы (так называемый Список №1), пенсионный возраст дополнительно уменьшается еще на 3 года. Для этого нужно иметь соответствующий стаж:

  • мужчинам — не менее 10 лет;
  • женщинам — не менее 7 лет и 6 месяцев.

Если же речь идет о работах с вредными и тяжелыми условиями (Список №2), пенсионный возраст уменьшают еще на 1 год. В этом случае необходимый стаж для мужчин — от 12 лет 6 месяцев, а женщинам — от 10 лет.

Люди, которые не участвовали в ликвидации, но проживали или работали на загрязненных территориях, также имеют право на досрочную пенсию — от 1 до 10 лет раньше.

Как и для ликвидаторов, при наличии стажа по Списку №1 пенсионный возраст могут дополнительно уменьшить на 2 года, а по Списку №2 — еще на 1 год (при аналогичных требованиях к стажу).

На какие выплаты рассчитывать людям, пострадавшим от аварии на ЧАЭС

Если инвалидность связана с последствиями Чернобыльской катастрофы, пенсию назначают как компенсацию фактических потерь. С 1 марта 2026 года минимальные суммы следующие:

  • І группа — 11 048,25 грн;
  • ІІ группа — 8 838,60 грн;
  • ІІІ группа (а также дети с инвалидностью) — 6 813,08 грн.

Эти суммы ежегодно пересматриваются и индексируются в соответствии с решениями правительства.

Для участников ликвидации аварии, у которых инвалидность связана с ЧАЭС, предусмотрены повышенные минимальные выплаты. Они привязаны к средней зарплате по Украине (за 2025 год — 20 653,55 грн). Соответственно, с 1 марта 2026 года пенсия не может быть меньше:

  • І группа — 20 653,55 грн;
  • ІІ группа — 16 522,84 грн;
  • ІІІ группа — 12 392,13 грн.

В эти суммы уже входят все надбавки, доплаты и индексации (кроме доплат за особые заслуги).

Что касается обычной пенсии по возрасту, то она рассчитывается по стандартным правилам с учетом продолжительности страхового стажа и уровня заработной платы.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине для некоторых людей пересмотрели размер пенсий. Минимальные доплаты стали заметно больше. Их пересчитывают автоматически — без необходимости куда-то обращаться или писать заявления.

Также Новини.LIVE рассказывали, что ежегодно требования к трудовому стажу для выхода на пенсию только повышаются. Если стажа не хватает, его можно официально "докупить". Но стоит учитывать, что это недешево и не сильно повлияет на размер будущей пенсии.

пенсии пенсионеры инвалидность чернобыльци
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации